◆バドミントン 世界選手権最終日（３１日、パリ）

決勝が行われ、女子シングルスで世界ランク５位の山口茜（２８）＝再春館製薬所＝が３度目の頂点に立った。２１年東京五輪金で同４位の陳雨菲（ちん・うひ、中国）を２―０で破った。２１、２２年大会の２連覇に続く、全種目を通じて日本勢では初の世界選手権３度目制覇となった。３０日の女子ダブルス準決勝では岩永鈴（２６）、中西貴映（２９）組＝ＢＩＰＲＯＧＹ＝が敗れた。

決勝で圧巻の強さだ。山口は相手のショットがコートを外れ勝利が決まった瞬間、静かに笑みを浮かべた。準々決勝で敗れ、メダルに届かず８強で終わった昨夏パリ五輪と同会場で、２１年東京五輪女王の陳にストレートで圧倒。１８、１９年大会での男子シングルスの桃田賢斗、女子ダブルスの永原和可那＆松本麻佑ペアに並ぶ２度制覇を超えて、日本初の３度目Ｖに輝いた。「すごくいい大会。今季は上位に食い込めずにいた。向かっていく気持ちで臨んだのが良かった」と大歓声に心地よさそうに両手を挙げた。

攻守で上回った。第１ゲームはスピードを生かし、１―２から９連続得点。２１―９であっという間に先取すると、第２ゲームは４―６から追いつき、守りで粘ってラリーに持ち込んでスマッシュ。一気に攻勢に出た。所属先の橋本博且コーチ（３９）も「スピードは連覇した２１、２２年大会が全盛期だろうが、引き出しはどんどん増える」とプレーの幅に驚く。昨年末に痛めた右ふくらはぎも回復。１９歳の宮崎友花らが躍進して世代交代が進む中で、２８歳が健在ぶりを示した。

バドミントンと同じく幼い頃からブロック遊びも大好き。現在は集中力を必要とする小さな「ナノブロック」にハマり、昨年、自身がモデルのブロックも発売されたほどだ。女子選手では珍しいトリッキーな動きも魅力で第１ゲーム中盤に飛びついてレシーブし、強打につなげた。「自分の発想を表現するところも好き」と独創的なアイデアはプレーにも生かされている。

１９歳で１６年リオ五輪に初出場。自身４度目となる２８年ロサンゼルス五輪へいまは目の前の勝負に集中する。「今は楽しくやって、何か新しいことが見えたらいい」。まだ手にしていないのは五輪金メダル。「努力が必ず実るわけではないが、これからも頑張っていく自信になった」。エースはバドミントンの道を極める。

◆山口 茜（やまぐち・あかね）１９９７年６月６日、福井・勝山市生まれ。２８歳。兄の影響で５歳から競技を始め、勝山高時代の２０１３年ジャパンＯＰで日本勢初優勝。１４年全日本総合選手権で史上４人目の高校生Ｖ。１６年に再春館製薬所入りし、女子ダブルスの志田千陽（２８）は同期。１８年４月にシングルスでは男女を通じ、日本勢初の世界ランク１位（現在は５位）。２２年全英オープン初制覇。五輪は１６年リオ、２１年東京、２４年パリの３大会連続で８強入り。１５６センチ。