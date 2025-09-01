◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 阪神５―４巨人（３１日・甲子園）

巨人が阪神に逆転負けを喫し、カード勝ち越しを逃した。１点を追う７回、阿部慎之助監督（４６）がエンドランや代打攻勢を仕掛け、昨季から７連敗中の天敵・才木を攻略。５連打で３点を奪って逆転に成功したが、その裏に外野手が紙一重でアウトをとりきれず、３連続適時打で再逆転された。借金は今季ワーストタイの３となり、勝った３位・ＤｅＮＡとは１・５ゲーム差に。２日からは京セラＤ、岐阜でヤクルト３連戦に臨む。

あと一歩、阪神に届きそうで届かなかった。紙一重のプレーの連続で４―５で敗戦。今季最後の敵地での伝統の一戦は３連戦全て１点差で１勝２敗と負け越した。試合後、左翼席の巨人ファンの前でナインと整列し、甲子園最終戦のあいさつとして頭を下げた阿部監督。その後、ベンチ裏の報道陣の前で「（チームを）勝たせてあげられませんでした。すみません」とだけコメントし、約１０秒ほどで囲み取材を切り上げた。

６回までは０―１の投手戦。終盤に目まぐるしく試合が動いた。まずは７回の攻撃だ。１死一塁、中山がヒットエンドランの左前安打で一、三塁に。足を絡めた攻めの采配が的中し、代打・大城卓、若林、代打・キャベッジが３連続適時打で続いた。計５連打で試合前まで今季４戦４敗だった天敵・才木から３得点して逆転した。大城卓の右中間適時二塁打では一塁走者の中山が本塁タッチアウト。際どいタイミングだったが、リクエストでも覆らなかった。

その裏、２点リードで中川が登板したが、２死二、三塁から中野の中前のライナーをオコエが前進ダイビングも捕球できず、２点二塁打で同点。続く森下の左翼後方の大飛球は左翼・若林がフェンスに激突しながら捕球できず、勝ち越し三塁打となった。さらに佐藤輝の右翼ポール際の飛球に対して中山が目測を誤り、エンタイトル適時二塁打に。外野手の球際での悔しいプレーが３つ続き、一挙４失点で逆転された。

松本外野守備兼走塁コーチはオコエについて「何とか捕りにいく気持ちがすごい出ていた」とし、右翼から左翼への浜風に苦戦した中山のプレーには「風も頭には入っていると思う。守っている以上は何とか捕ってほしかった」とコメントした。中山は本職は内野手で外野に挑戦中。苦い経験を今後の糧にするしかない。

２点を追う９回は２死から満塁とし、代打・坂本の三ゴロを処理した佐藤輝の二塁送球がそれて右翼・森下の前まで転がった（記録は野選）。１点は入ったが、二塁走者の若林は三塁ストップ。ゴロを捕球した佐藤輝にタッチされることを警戒して二、三塁間で減速したことが響き、本塁にかえれなかった。

借金３で阪神と１６差。３位・ＤｅＮＡに１・５差に迫られた。今季の阪神戦は１試合を残して７勝１７敗で、２４戦中１４試合が１点差。接戦が多い中、走攻守でのあと１メートル、あと数センチの差が対戦成績の大差になっている。この先のポストシーズンを見据えても、細かい部分の詰めの甘さを修正する必要がありそうだ。（片岡 優帆）