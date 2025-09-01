◆ＪＥＲＡ セ・リーグ ＤｅＮＡ２―０中日（３１日・横浜）

ＤｅＮＡの藤浪晋太郎投手（３１）＝前マリナーズ３Ａ＝が、ＮＰＢ１０７３日ぶりの勝利をマークした。左打者８人が並んだ中日打線を相手に、最速１５６キロで７回４安打無失点、９奪三振。バントの構えによる揺さぶりなどで３四死球を与えたが踏ん張り、日本では２０２２年９月２３日の広島戦（マツダ）以来の白星を挙げた。チームは２位の巨人に１・５ゲーム差に迫った。

「快投」と「怪投」、そして「粘投」。どれもこの男の持ち味だ。藤浪が移籍２度目の先発登板で、らしさを存分に発揮して７回無失点、９奪三振。阪神時代の２２年以来１０７３日ぶりの国内白星を手にした右腕は、新たなホーム・ハマスタのお立ち台で「横浜のファンの前で勝ててうれしいです」と声を弾ませた。

敵地で移籍後初登板した１７日と同じ中日戦。序盤はまさに「快投」だった。左９人の前回同様、７番・ロドリゲス以外は左が並ぶ竜打線を３回まで完全。阪神時代は１２試合で８勝２敗と相性がよかったハマスタで、ＭＡＸ１５６キロの直球と内外角に投げ分けるカットボールがさえわたった。

ところが、勝利投手の権利目前の５回、突然の「怪投」が始まる。先頭から２者連続でストレートの四球を与えて無死一、二塁の大ピンチ。９球連続ボールでにわかに漂う暗雲。だが、「（原因は）リズムとタイミング」とクールに修正して後続を絶った。

最後は「粘投」。６回２死二塁、７回１死二、三塁とピンチの連続。それでも登板前に「できるだけ長いイニングを投げて、１つでも多くアウトを取りたい」と話した通り、簡単には崩れない。「ああいう場面を抑えるのがプロ野球の醍醐（だいご）味。お客さんも楽しいと思う」と、わずか１点リードの修羅場でも涼しい顔。かつてメンタルの弱さを指摘され続けたガラスのエースは、海の向こうでもまれ、たくましく、したたかに成長していた。

大阪桐蔭の１０年後輩に当たる松尾との初コンビでたぐり寄せた白星。「１０個下とは思えないほど肝が据わってて、助かりました」。７回、最後のアウトをとると、若きパートナーへ笑顔でグラブを突き出して共闘をたたえ合った。

２年半の米国生活で思うような結果を残せず、“優勝請負人”として７月にＤｅＮＡ入り。「変化球が曲がらない」と、ＮＰＢ球へのアジャストから始まった復活ロードが軌道に乗り始めた。チームはＢクラス転落の危機をしのぎ、逆に２位・巨人と１・５差。混戦の２位争い突破へ、剛腕は「何でもやる。どんな形でも一生懸命、腕を振る」と、残り１か月のフル回転を誓った。（星野 和明）