快音なしの大谷翔平 連続試合安打は3でストップ 本塁打ランキングでシュワーバーに4本差



大谷翔平（c）SANKEI

＜8月30日（日本時間31日）ロサンゼルス・ドジャース 対 アリゾナ・ダイヤモンドバックス ＠ドジャー・スタジアム＞

【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁

ドジャースの大谷翔平（31）が本拠地で行われたダイヤモンドバックス戦に「1番・指名打者」先発出場し、3打数無安打1四球。連続試合安打は3で止まり、打率は.276に下がった。

チームも1-6で敗れ、ダイヤモンドバックスに2連敗を喫した。

8月に入って7本塁打を放ち、本塁打ランキングでナ・リーグ2位につける大谷。フィリーズのシュワーバーに4本差で追いかける中、この日も期待がかかった。

初回の第1打席はセカンドゴロ、3回の第2打席は外角直球に見逃し三振。

迎えた5回、無死二三塁の先制機で放った打球は左翼フライとなり、三塁走者が本塁でタッチアウト。ダブルプレーに倒れた。

7回には四球を選び好機を広げたが、後続が続かず得点はならなかった。

ドジャース先発のグラスノーが7回3失点と粘投したものの、打線がつながらず。

終盤に追加点を奪われて1-6で敗戦。ナ・リーグ西地区首位の座を争うパドレスとの差は1ゲームに縮まった。





大谷翔平 ペラペラ英語スピーチ！会見でも全米に衝撃！？



ロバーツ監督 大谷とジャッジ どちらが優れた打者だと思う？の問いに......

韓国キム・ヘソン 大谷翔平について「正直、今でもちょっと緊張する。だって彼は本当に大スターだから」

