◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ２―０中日（３１日・横浜スタジアム）

中日はＤｅＮＡ・藤浪対策として、スタメンに左打者を８人並べたが実らなかった。今季２１度目の完封負けで連勝は４でストップ。３位浮上を逃し、ＤｅＮＡと１・５ゲーム差に開いた。井上監督は「やるべきことはやった。左を並べたことに悔いはない」と下を向かなかった。

細川、田中ら右の主力を外し、左の樋口や大島を先発起用した。唯一の右打者だったロドリゲスは、３回の第１打席でカットボールに腰が引けて見逃し三振。第２打席は４球目の内角高め直球に大きくのけぞり、四球を選んだ。「（死球が多いという）情報は入っていたけど、怖さはなかった。打てる球が来たら、強く打ち返すことを意識していた」と、７回には外角のカットボールを左前に運んだ。

８月１７日の前回対戦（バンテリンＤ）では負傷を警戒し、球団史上初めてスタメンに左打者９人を並べ、「ベストオーダーでは臨めない」と嘆いた指揮官。この日は、「その（前回登板）後に（他チームにも）投げたら参考にもできたけど、２回ともうちってのは悩ましいところ」と本音をこぼしつつ、「一本出なかったことが敗因」と、現実を受け止めた。（森下 知玲）