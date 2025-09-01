◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神５―４巨人（３１日・甲子園）

眠れる“虎”が目を覚ました。２点ビハインドの７回２死一塁、阪神・近本光司外野手（３０）が左翼線へ二塁打だ。「何とか後ろにつなぐ意識で打った」と、８月２２日、ヤクルト戦（神宮）の第２打席以来、８戦３９打席ぶりにＨランプをともし、自己ワーストの長いトンネルを抜け出した。「（無安打中の）過程でもやりたいことがしっかりできていた。ヒットになったことはすごく安心した」と胸をなで下ろした。

通算１０６９安打目。新人から７年目までの通算安打で２位・長嶋茂雄にあと１に迫った。ルーキーイヤーから常に安打数を比較され、かねて「野球人生の中ですごく大きな人」と語るミスターの存在。「その一本はすごく難しい。いろいろな重みもあるので、その一本を積み重ねて頑張りたい」と、しみじみと言葉を連ねた。

続く中野は中前へ同点２点二塁打。なおも２死二塁で迎えるのは勝負強い森下だ。フルカウントから左翼への大飛球。若林がグラブに収めながらもつかみきれず、勝ち越し三塁打になった。「ああいう場面でタイムリーを求められるのはクリーンアップの役割」と、リーグ２位の７５打点目。２年目だった昨季の７３打点を超え、キャリアハイに到達した。１２球団トップの勝利打点は１７度目。仕上げは佐藤輝が適時二塁打を放ち、４連続長打による４得点で逆転した。

チームは連勝で１２カード連続負け越しなし。マジックは２つ減って「７」となり、最短Ｖは５日のままだ。同日からは６戦連続で甲子園開催。０３、０５、２３年に続いて本拠地で藤川監督が宙を舞う可能性が高くなった。今季最後となった甲子園の伝統の一戦を「素晴らしいゲーム」と指揮官。Ｖウィークにする。（直川 響）