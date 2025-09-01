◆パ・リーグ ロッテ４―３ソフトバンク（３１日・ＺＯＺＯマリン）

ソフトバンクらしくない試合運びで、痛恨の連敗だ。波に乗れないまま、ミスが続出。毎回の１４安打も３得点に終わり、捕逸で決勝点を献上した。１ゲーム差の２位・日本ハムに連日の“お付き合い”。小久保監督は「きのうもきょうも勝てた試合。日本ハムが負けているから、まだ運があるけど。このような試合をしていたら、その運にも見放されていく」と、徐々にヒートアップした。

先取した２回。なおも無死満塁で追加点を逃し、直後に同点とされた。松本晴は先発では自己最短２回０／３で降板。３回に嶺井の捕逸で勝ち越され、さらに捕逸と暴投でピンチを広げた。嶺井は４回から交代。４回２死一、二塁の好機は、二塁走者・野村のけん制死で終わった。８回２死一、二塁から代打・柳町の中前適時打で１点差に迫ったが、一塁走者の川村が三塁で憤死。指揮官は総じて「準備不足」と語気を強めた。

「野球には『間』がある。その間で何を考えるか。考えられないのはプロじゃない」。状況に応じたプレーができない選手に不満。緊急ミーティングで戒めた。「この時期にこんな野球をして恥ずかしい」。新庄ハムと３・５ゲーム差で出発した遠征３カードは２勝６敗。まだまだ厳しい戦いが続く。（安藤 理）