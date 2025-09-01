戸崎圭太騎手が夏の新潟リーディング獲得！ルメールとの接戦を制す



戸崎圭太騎手（c）SANKEI

2025年夏の新潟競馬で、戸崎圭太騎手（美浦：田島俊明厩舎所属）が18勝を挙げて自身6度目となる夏の新潟リーディングジョッキーに輝いた。接戦を演じたC.ルメール騎手を3勝差で退け、3年ぶりの栄冠となった。

戸崎騎手は最終週の土曜に2勝、日曜に1勝を加えてタイトルを確定させた。レース後には表彰式が行われ、新潟競馬記者クラブから新潟県産米1俵が贈られた。



＜戸崎圭太騎手 コメント＞

今年も暑い中レースが繰り広げられましたが、ファンの皆様の温かい声援で馬も騎手もスタッフもみんな頑張って、無事に終えられたなと思っています。

たくさん勝てる週もあり、今日も（2位のC.ルメール騎手とは）4勝差で、クリストフがどこまで追いついてくるか冷や冷やでしたが、確定してからはプレッシャーもなくなりました。

（ファンに向けて）夏の競馬は終わりますが、秋にはGIがたくさんありますし、また更なる応援をしていただけたらと思います。ありがとうございました。





＜夏の新潟競馬リーディングジョッキー順位＞

1位 戸崎圭太騎手（18勝、2着 12回、3着 7回）

2位 C.ルメール騎手（15勝、2着 12回、3着 5回）

3位 荻野極騎手（9勝、2着 8回、3着 8回）





