ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¢¡Ø¤¹¡¦¤Þ¤¿¤ó¡ª¡Ù9·îËö¤ÇÊüÁ÷½ªÎ»¤òÀµ¼°È¯É½¡¡15Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë¡¡¸×Ã«²¹»Ò¥¢¥Ê¡ÖºÇ¸å¤Þ¤ÇÁö¤êÈ´¤¤¿¤¤¡×¡Ú¥³¥á¥ó¥È¤¢¤ê¡Û
¡¡ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤Ï1Æü¡¢º£·îËö¤ò¤â¤Ã¤ÆÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø¤¹¡¦¤Þ¤¿¤ó¡ª¡Ù¡Ê·î¡Á¶â¡¡Á°£µ¡§10¡Á¡¡¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤¬ÊüÁ÷½ªÎ»¤¹¤ë¤ÈÀµ¼°¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¤¹¡¦¤Þ¤¿¤ó¡ª¡Ù3000²ó½ËÊ¡¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿°ð³À¸ãÏº
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï2010Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦·ÝÇ½¤Ê¤É¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ä¡¢´ØÀ¾¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¦¥°¥ë¥á¡¦ºÇ¿·ÊØÍø¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¿¡£ÈÖÁÈ½ªÎ»1½µ´ÖÁ°¤È¤Ê¤ë9·î24Æü¤è¤ê¡¢¡Ö¤¹¡¦¤Þ¤¿¤ó¡ª´¶¼Õº×¡Á15Ç¯Ê¬¤Î¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤ò¤ªÆÏ¤±¡Á¡×¤ÈÂê¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆÃÊÌ´ë²è¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈ£Í£Ã¤Î¸×Ã«²¹»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢Î©ÅÄ¶³»°¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢º´Æ£²ÂÆà¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬»ëÄ°¼Ô¤Î¤â¤È¤Ø15Ç¯Ê¬¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÆÏ¤±¤Ë¹Ô¤¯´ë²è¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢1Æü¤«¤é¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤òÈÖÁÈ¸ø¼°HP¤ÇÊç½¸¤¹¤ë¡£
¡¡ºÇ½ª²ó¤È¤Ê¤ë30Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¥²¥¹¥È¤ò¾·¤¡¢ÈÖÁÈ»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê´ë²è¤â¼Â»Ü¤¹¤ëÍ½Äê¡£
¢£¸×Ã«²¹»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¿·¤·¤¯»Ï¤Þ¤ëÄ«ÈÖÁÈ¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡Ú¤¹¡¦¤Þ¤¿¤ó¡ª¡Û¤À¤è¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿»þ¤Î¤³¤È¡¢²æ¡¹½Ð±é¼Ô¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¼êÃµ¤ê¤ÇÎ×¤ó¤À½é²óÊüÁ÷¤Î»þ¤Î¤³¤È¡¢¤½¤ÎÂ¾¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä´ë²è¡Äº£¤Ç¤âÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈÖÁÈ¥¹¥¿¡¼¥È»þ¡¢»ä¤Ï26ºÐ¤Î¼ã¼ê¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡£º£¤Ï42ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Û¤ÉÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡Ö¤¹¡¦¤Þ¤¿¤ó¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ö´ØÀ¾¤ÎÄ«¤ò¸µµ¤¤Ë¡ª¡×ÈÖÁÈ´Ø·¸¼Ô°ìÆ±¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÁö¤êÈ´¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤ÈÄ«¤Î»þ´Ö¤ò°ì½ï¤Ë²á¤´¤»¤ë¤Î¤Ï»Ä¤ê1¥ö·î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
