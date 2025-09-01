読売テレビの朝の生情報番組「す・またん！」（月〜金曜午前5時10分）が30日の放送をもって終了することが分かった。同局が1日、発表した。

同番組は2010年にスタート。ニュース、スポーツ、芸能などの最新情報や、関西のおすすめスポット、グルメ、最新便利アイテムなどの情報を届けてきた。同局は「10月以降の同枠の放送内容については、また改めてお知らせいたします」としている。

視聴者への感謝を込め、番組終了1週間前となる24日より「す・またん！感謝祭〜15年分のありがとうをお届け〜」と題し、さまざまな特別企画を放送。その一環として番組MCの虎谷温子アナ、立田恭三アナ、佐藤佳奈アナが、視聴者のもとへ15年分の感謝の気持ちを届けに行く企画を実施、1日よりリクエストを番組公式HPで募集する。

また、最終回となる30日の放送では、当番組にゆかりのあるゲストを招き、番組史上初となるスペシャルな企画も実施予定だ。

虎谷アナは「新しく始まる朝番組の名前は『す・またん！』だよと言われた時のこと、我々出演者もスタッフも手探りで臨んだ初回放送の時のこと、その他これまでのさまざまなイベントや企画…今でも鮮明に覚えています」と振り返りながら、「番組スタート時、私は26歳の若手アナウンサー。今は42歳になりました。これほど長きにわたって『す・またん！』という番組を応援していただいたことに感謝の気持ちでいっぱいです。『関西の朝を元気に！』番組関係者一同、最後まで走り抜きたいと思っています。皆さまと朝の時間を一緒に過ごせるのは残り1か月ですが、どうぞよろしくお願いいたします」と語った。