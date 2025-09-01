多くの命救った 3000回の講演

皆さんは、岡山市在住の竹内昌彦さんをご存知でしょうか。生後間もなく右目を失明、さらには小学生のときに左目を失明し、これまで70年以上にわたって目の全く見えない人生を歩んできました。

そんな竹内さんのライフワークとも言えるのが「講演」です。これまで30年間で3000回近くの講演を行い、悩める多くの人たちを救ってきました。

小学生時代の壮絶ないじめ、青年期の大きな挫折、幼き長男の死...多くの苦難を乗り越えた竹内さんから紡ぎ出される言葉は、今を生きる人たちの心に響きます。



「死ななくてよかった」「その言葉で命を救われた」「生きる勇気をもらった」...9月10日の「自殺予防週間」を前に、今を生きる人たちの励みになればと、竹内さんの言葉・人生を9回シリーズで配信します。



僅か7年でこの世を去った長男

重度の脳性小児麻痺だった竹内さんの長男・健吾さん【画像②】。肺炎にかかり、僅か6年11か月でこの世を去りました。



（竹内昌彦さん 講演より）

「同じように人間の子供に生まれてきてね、人生って不公平ですよ。苦しい酸素テントの中にいて、このふがいない親父を見つけて、あの子は顔いっぱいに喜んで、それが最後でしたよ」



「元気な体をもらえたことが、それだけでもどんなにありがたいことか、幸運なことか、それをまずみんな噛みしめてほしいんですよ」

竹内さんの悲しみを救ってくれた次男・直人さん

最愛の息子を失った悲しみ、その悲しみを救ってくれたのも、また息子の存在でした。健吾さんの2歳年下、次男の直人さんです。

直人さんは、悲しみに暮れる父親を支えました。コンクールで入賞した当時の直人さんの作文に、竹内さんは励まされたといいます。作文にはこう記されていました【画像④⑤】。



「僕は、早く大きくなって、お父さんを助けてあげたいです」

次男・直人さんへ「困っている人がいたら助けてあげなさい」

幼い頃の次男の直人さんに、竹内さんは次のように話したといいます。



（竹内昌彦さんの次男・直人さん【画像⑥】）

「兄がそうやって早く亡くなったっていうことで、父親自身、障害があるわけじゃないですか。だからね、うちの父親としてはもう、僕に対してはどういう思いで言ったかっていうとー」

「もう『とにかく元気に育ってくれたらいい』『とにかく人に迷惑かけるな』と。『もし困っている人がいたら、できるだけ助けてあげなさい』ということ」



「もう、これがね、物心ついたときから、幼稚園・小学校上がっても中学・高校・大人になっても、それだけですよね」

長男の死を経て...生き方が変わった

長男の死を境に、竹内さんは、生き方が変わったといいます。そして、今の講演活動にも繋がる、ある気持ちが生まれました。



（竹内昌彦さん）

「元気で大きくなればいいと、子供は。自分は別に、例えばお金を貯めてもなんになりゃという」

「同じような思いをしている人たちが大勢おるって、そういう人たちの苦しみを、経験者として、少しでも和らげてやれることはないか、ということを考えるようになったいうことですよね」

「子どもたちをまず優しい心の人間に育てよう そうすれば…」

竹内さんは思いを、子育てをする母親に伝えています。



（竹内昌彦さん）

「人生ってね、皆さん順調にいった？大体思うようにいかんですよ。言うたって。でも、そのときどうやって生きていくかです」

「子供たちだってね、思うようにいかんですよ。だから子供たちをね、まず優しい心の人間に育てよう。優しい人の周囲には人が集まってきて幸せになれるから」



（保護者）

「『生きる力』『逆境に負けない力』は、本人の資質とか努力もきっとあるとは思うんですけれども、やっぱり『親や周りの人たちの力が大きいな』と思って」



「自分たちにできることもきっとたくさんあるな、って思いました」



幼い息子が竹内さんに残してくれたもの。今は言葉となって、多くの人を勇気づけています。

そんな竹内さんの半生を映画にしようという動きが出て来ました。



【第8話】「自殺しようとした人が、生きてて良かったと思えるように」に続きます。

