◇第96回都市対抗野球1回戦 SUBARU8−3東京ガス（2025年8月31日 東京D）

1回戦3試合が行われた。SUBARU（太田市）は森下智之内野手（30）が、決勝打となる3回の先制右前打を含む2安打2打点をマーク。2桁10安打など、昨年4強の東京ガス（東京都）に8―3で勝利した。

迷いはなかった。3回1死一、三塁の初球。森下は内角直球を振り抜いた。右前へのチーム初安打は決勝打となる先制打。「引っ張れる球が来たんで振りました。今年は乗ってきたら複数得点を取れるので、先制点を取りたかった」。狙い通りに10人攻撃での5得点の猛攻を演出した。

4回にも中前適時打し2安打2打点。21年優勝、22年準優勝、昨年4強の強豪・東京ガスを相手に、10安打8得点での3年連続初戦突破に貢献した。殊勲の1番打者は、“苦労人”だった。鳥取・米子東では甲子園出場がなく、夏の鳥取大会は全て初戦敗退。推薦などはなく、1浪して一般入試で明大に進んだ。「日本一の大学で通用するか」と全国の強豪から部員が集まる名門に決意の入部。1年のブランクはあったが、黙々と練習に励み4年の時に正三塁手となった。当時100人超の部員のうち浪人経験者は6人のみ。狭き門を抜け、4年春の東京六大学リーグ戦では、同期の渡辺佳（現楽天）と三遊間を組みベストナインに輝いた。

今春就任した小川信監督に都市対抗初勝利をプレゼント。指揮官は「世間は東京ガス勝利と予想したでしょうけど、みんなにひと泡吹かせてやろうと話しました」と笑った。「優勝は狙いますけど、上を見すぎるチームじゃない」と森下。次の目標は、富士重工時代に準優勝した14年以来11年ぶりの2回戦突破だ。 （伊藤 幸男）

◇森下 智之（もりした・ともゆき）1995年（平7）7月1日生まれ、鳥取県出身の30歳。米子市義方小2年から野球を始める。米子東では3年間、夏の鳥取大会で初戦敗退。明大では3年春にリーグ戦初出場し4年春に打率.364をマークした。1メートル75、75キロ。右投げ左打ち。

▼東京ガス・松田孝仁監督 打たれた若手投手陣はその悔しさを経験と受け止め、日本選手権につなげてほしい。