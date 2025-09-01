Ìµ°õ¤Ë¶á¤¤Â¸ºß¤«¤é¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÃæ³Ë¤Ø¡¢¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¼Â¸½¤Ê¤ë¤«¡£ÊÆ¹ñ±óÀ¬¤ÎÃíÌÜ³ô¤Ï¡ÈÀ®Ä¹¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬À¨¤Þ¤¸¤¤28ºÐCB¡É¡ÚÆüËÜÂåÉ½¡Û
¡¡£¹·î¤ÎÊÆ¹ñ±óÀ¬¤ËÎ×¤àÆüËÜÂåÉ½¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö£¶Æü¤Ë¥á¥¥·¥³ÂåÉ½¡¢£¹Æü¤Ë¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤ÈÀï¤¦¡£ÉÚ°Â·òÍÎ¡¢°ËÆ£ÍÎµ±¡¢Ä®ÅÄ¹À¼ù¡¢¹â°æ¹¬Âç¤ò²ø²æ¤ä¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Ç·ç¤¯¼éÈ÷¿Ø¤Î¥×¥ì¡¼¤Ö¤ê¤¬º£²ó¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤¬¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏCB¤ÎÅÏÊÕ¹ä¡Ê28ºÐ¡Ë¤À¡£
¡¡2021Ç¯12·î28Æü¤ËFCÅìµþ¤«¤é¥Ù¥ë¥®¡¼¤ÎKV¥³¥ë¥È¥ì¥¤¥¯¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤È¡¢22¡Ý23¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥ê¡¼¥°Àï34»î¹ç¤Ë¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ÈÊ³Æ®¡£23Ç¯£¶·î¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥Ù¥ë¥®¡¼¤ÎKAA¥Ø¥ó¥È¤Ç¤â¼çÌòµé¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢25Ç¯£··î23Æü¤Ë¤Ï¥ª¥é¥ó¥À¤ÎÌ¾Ìç¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤È£´Ç¯·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¿ôÇ¯´Ö¤ÎÀ®Ä¹¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÏÀ¨¤Þ¤¸¤¯¡¢¡Ö¤Ê¤¼AÂåÉ½¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤Ê¤¤Ãæ¡¢º£²ó¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿Èà¤Ï¤³¤³¤«¤é¥³¥¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Î¤·¾å¤¬¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡¢¾¡¼ê¤Ê¤¬¤éÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±Ç¯£³¤«·î¤Ö¤ê¤ËÂåÉ½Éüµ¢¤·¤¿£¶·î¤ÎÂåÉ½³èÆ°¤Ç¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤Ê¤¬¤é¤âÆ±£·Æü¤Ë¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤ÎÉé½ý¤ÇÅÓÃæÎ¥Ã¦¡£ÉÔ´°Á´Ç³¾Æ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÉÚ°Â¤ÎÉüµ¢»þ´ü¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¡¢Ä®ÅÄ¤¬º¸É¨¤ÎÂç²ø²æ¤ÇÄ¹´üÎ¥Ã¦¤Î²ÄÇ½À¤â¼¨º¶¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢ÅÏÊÕ¤ÏºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤Ç¤¤Ã¤È¥¡¼¥Þ¥ó¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÇ½ÎÏ¤ËÄ¹¤±¡¢¶õÃæÀï¤Î¶¯¤µ¤ÏÂåÉ½¶þ»Ø¡£¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤È¤Ï°ã¤¦¥ì¥Ù¥ë¤ÎÀï¤¤¤¬¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×ËÜÈÖ¤Þ¤Ç¤ª¤½¤é¤¯Â³¤¯¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê»ý¤ÁÌ£¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¤â¡¢ÅÏÊÕ¤Ï½ÅÍ×¤ÊÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¡£
下積みを経て無印に近い存在から代表の中核へ――そんなシンデレラストーリーを実現しそうな予感がある。何よりまず、9月の連戦でその力を存分に発揮してほしい。
Ê¸¡üÇòÄ»ÏÂÍÎ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈTVÊÔ½¸Ä¹¡Ë
¡¡²¼ÀÑ¤ß¤ò·Ð¤ÆÌµ°õ¤Ë¶á¤¤Â¸ºß¤«¤éÂåÉ½¤ÎÃæ³Ë¤Ø¨¡¨¡¤½¤ó¤Ê¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¼Â¸½¤·¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¤¬¤¢¤ë¡£²¿¤è¤ê¤Þ¤º¡¢£¹·î¤ÎÏ¢Àï¤Ç¤½¤ÎÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
文●白鳥浩徳(サッカーダイジェストTV編集長)
