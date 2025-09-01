多くの命救った3000回の講演

皆さんは、岡山市在住の竹内昌彦さんをご存知でしょうか。生後間もなく右目を失明、さらには小学生のときに左目を失明し、これまで70年以上にわたって目の全く見えない人生を歩んできました。

そんな竹内さんのライフワークとも言えるのが「講演」です。これまで30年間で3000回近くの講演を行い、悩める多くの人たちを救ってきました。

小学生時代の壮絶ないじめ、青年期の大きな挫折、幼き長男の死...多くの苦難を乗り越えた竹内さんから紡ぎ出される言葉は、今を生きる人たちの心に響きます。



「死ななくてよかった」「その言葉で命を救われた」「生きる勇気をもらった」...9月10日の「自殺予防週間」を前に、今を生きる人たちの励みになればと、竹内さんの言葉・人生を9回シリーズで配信します。



【第1話】「自殺するな 逃げてもいいから 死なずに待て」

【第2話】「これまで3回死にたいと...でも生きててよかった」

【第3話】「いじめで死ぬくらいなら...大騒ぎして周りに訴えろ」

【第4話】「こんな子が生まれたことが不幸...踏切へ何度も行った」

【第5話】「人生は思うように行かない...でもそこで全力を尽くせ」

【第6話】「元気な体をもろたくせに、簡単に首を吊るやつが許せん」

【第7話】「幼い長男の死を境に...生き方が変わった」

「竹内さんに救われた人たち」が集結 その理由は

岡山市内の事務所に、会社経営者や文化人を中心としたメンバーが集まりました。みな、竹内さんの講演に感銘を受けた人たちです。大きなプロジェクトが動き出そうとしていました。



（映画化実行委員会 谷口真吾 事務局長）

「『拝啓、竹内昌彦先生映画化実行委員会』です」

（映画化実行委員会 前田美則さん）

「竹内先生の講演を聞いたときに、身が震えるぐらい感動して、やっぱり人に伝えたい。特に子供たちに聞かせてあげたい」



「竹内先生の話を聞いて、『生きること』『命というもの』その尊さを、本当に体の奥底まで染み込ませてもらった」



竹内さんの半生を、映画で描こうというものです。

「自身の半生が映画に」竹内さんの本音は

映画の製作発表は、岡山市民会館で大々的に行われました。



（映画化実行委員会 吉原洋二 委員長）

「岡山県民として、竹内先生の話を全国に伝えたい、これからの子供たちに話を聞かせたい」



「岡山で素晴らしい人がいる。その人を題材にすることで、いじめが一つでも少なくなれば」

映画の出演者オーディションには、100人が集まりました。撮影のための制作費は、市民や企業からの募金で集め、2年間で目標の2000万円に達しました。



（竹内昌彦さん）

「本当に一生懸命みんながやってくださる。『いい映画になってくれたらいいな』と思います。自分の出来る範囲の応援を、一生懸命したいです」



「本当は、半分恥ずかしいんですけどね」

「親だけでは伝えきれない思い」を映画で

そして撮影がスタートしました。クランクインは、岡山市東区西大寺地区。昭和の面影を残す五福通りの一角です【画像⑧】。

「今日クランクイン、スタートしたいと思います。どうぞよろしくお願いします」



「はい、頑張ります！」



オーディションで選ばれた出演者も、竹内さんの話に心を動かされた人たちです。



（竹内昌彦さん役 岡粼有功さん）

「自分、子供が2人いるんですけど、生き方を伝えていきたいなというのは、すごく共感しています」



（母親役 木庭容子さん）

「やっぱり世の中で大切なものを、なかなか親だけじゃ伝えきれないところとかがあって、こういう映画や竹内先生のお話とか、ぜひ見たり聞いたりしてほしいなという思いで、自分も出ることで何か役に立てないかと思って」

「生きとって良かった」と思えるものに

多くのスタッフも、映画の趣旨に賛同したボランティアです。内容まとめ上げるのは、岡山市内で映像制作会社を営む山本守さんです。

（山本守さん【画像⑩】）

「先生からいただいた感動を表現できるかどうかを、全ての課題として取り組みたいと思います」



「命の尊厳、例え自殺しようと思っている方がいても、この映画を見て『いやそうじゃない』『絶対生きとってよかった』と思われる日が来るんだよ、ということをこの映画ではっきりと表現できたらと思います」

映画の撮影は、半年かけて行われました。



（映画のロケシーンより）

「健吾兄ちゃんはな、直ちゃんのおうちの一番つらいこと、悲しいこと、苦しいことを全部まとめてランドセルに入れて、天国に行ったんじゃ。直ちゃん、健兄ちゃんのこと忘れたらいけんで」



「うん、わかった」

竹内昌彦さん本人もエキストラに

岡山駅で行われた、竹内昌彦さんのパラリンピック出場の見送りのシーンには、エキストラとして竹内さん自身が招かれました。人だかりの中に、ひっそりと佇む竹内さんです【画像⑫⑬】。

（エキストラの男性）

「竹内さんの見送りのシーンに、ご本人がエキストラとしていらっしゃってる！」



（竹内昌彦さん【画像⑬】）

「孫が、孫がのう、目が見えんでも頑張ってのぅ、へへへ」

（竹内昌彦さんの父親役の男性）

「風邪をひかないように気をつけるんよ」



（竹内昌彦さん役）

「行ってきます」

（竹内昌彦さんの父親役【画像⑭】）

「竹内昌彦、ばんざーい、竹内昌彦、ばんざーい、竹内昌彦、ばんざーい」



（山本守 監督）

「はいOKです」

映画になった竹内さんの半生「先生に命を救ってもらった」

岡山市南区の事務所で、映像の編集作業を進める山本監督です。強い信念を持って、映画の製作を進めていました。

（山本 守さん）

「映画になる前から『先生に命を救ってもらったんだ』という方が非常に多いんですよ。『生きる勇気をもらった』とか」



「本当に先生の『生き様』『くじけない気持ち』『へこたれない気持ち』『跳ね返す強い意志』みたいなのをそのまま映画に表現できたら。それが十分社会に役に立つと私は思っています」

各地で上映会を行った後、希望する学校などでも見てもらうという映画。竹内さんの思いを、もっと多くの人に届けるのが目的です。

映画は完成後、学校や公民館などでの自主上映だけでなく、岡山市民会館での大規模上映、竹内さんを応援する全国各地の支援者の皆さんが主催する上映会などで上映され続けてきています。



映画を実際に観てみたいという方は、「拝啓、竹内昌彦先生映画化実行委員会」改め「映画『見えないから見えたもの』をみんなで広める会」（https://eigakatakeuti.jimdofree.com/）にお問い合わせください。

映画にもなった竹内先生。講演だけではない、新たな支援を始めていました。



【第9話】「本当は、目の見える人生を送りたかった。でも...」に続きます。

