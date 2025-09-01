「日本代表の層の厚さは桁違いだ」韓国を沈めたE-１の得点王が落選…森保ジャパンの“凄まじい陣容”に韓メディアが衝撃！「彼でさえ入れないのか」
９月のアメリカ遠征に挑む日本代表のメンバー25人が８月28日に発表された。
今回のメンバーは、長期離脱中の冨安健洋と伊藤洋輝に加え、守田英正、田中碧、鎌田大地、町田浩樹、高井幸大らが怪我で選外となり、海外組が18人、国内組が７人という陣容となった。
韓国メディア『OSEN』は同国を破って優勝した７月のE-１選手権で大会MVPと得点王（５点）に輝いたジャーメイン良（サンフレッチェ広島）の落選に注目。「E-１選手権得点王のジャーメイン良を代表チームから除外」と見出しを打ち、次のように伝えた。
「E-１の得点王でも日本代表には選ばれなかった。５ゴールを挙げて優勝に貢献した得点王のジャーメイン良と、（韓国戦で）ゲームキャプテンを務めたMF相馬勇紀（FC町田ゼルビア）が電撃的に代表から外れた。DF陣に負傷者が続出したこともあり、Jリーガーが多数選出されたが、海外組を擁する攻撃陣は盤石で、Jリーガーの入り込む余地はなかった」
同メディアは「E-１の香港戦では４ゴールを挙げ、韓国戦では決勝点を決め、そのポテンシャルを証明した。しかし、そんな彼でさえ、海外組で固められた日本代表には到底なれないのだ」と驚きをもって報じている。
「実際、Jリーグの得点ランキング上位の国内ストライカーたちも代表から外された。これは、海外勢の活躍の方が目立っているからだ。日本代表の層の厚さが桁違いであることを示している」
とりわけアタッカー陣の充実ぶりに、驚きを隠せない様子だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】アメリカ＆メキシコと対戦！９月に開催されるアメリカ遠征に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！
今回のメンバーは、長期離脱中の冨安健洋と伊藤洋輝に加え、守田英正、田中碧、鎌田大地、町田浩樹、高井幸大らが怪我で選外となり、海外組が18人、国内組が７人という陣容となった。
韓国メディア『OSEN』は同国を破って優勝した７月のE-１選手権で大会MVPと得点王（５点）に輝いたジャーメイン良（サンフレッチェ広島）の落選に注目。「E-１選手権得点王のジャーメイン良を代表チームから除外」と見出しを打ち、次のように伝えた。
同メディアは「E-１の香港戦では４ゴールを挙げ、韓国戦では決勝点を決め、そのポテンシャルを証明した。しかし、そんな彼でさえ、海外組で固められた日本代表には到底なれないのだ」と驚きをもって報じている。
「実際、Jリーグの得点ランキング上位の国内ストライカーたちも代表から外された。これは、海外勢の活躍の方が目立っているからだ。日本代表の層の厚さが桁違いであることを示している」
とりわけアタッカー陣の充実ぶりに、驚きを隠せない様子だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】アメリカ＆メキシコと対戦！９月に開催されるアメリカ遠征に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！