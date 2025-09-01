氷川きよしが、8月29日にさいたまスーパーアリーナで開催されたアニソンイベント『Animelo Summer Live 2025 “ThanXX!“』に氷川きよし＋KIINA.として出演した。氷川は、ステージ写真や共演者である西川貴教とのツーショットを自身のInstagramに投稿している。

（関連：【画像】氷川きよし、妖艶な黒のシースルーステージ衣装）

氷川は『ゲゲゲの鬼太郎 私の愛した歴代ゲゲゲ』のエンディングテーマ「Party of Monsters」、そして「限界突破×サバイバー」の2曲を熱唱。「会場のみんな！宇宙一最高」「KIINA.にくれた大きな愛をありがとう！」「限界突破×サバイバーの合いの手100点」「嬉しかった！」と感謝を告げている。さらに、「貴教お兄ちゃんに久しぶりに会えて嬉しかった」と西川と熱い抱擁を交わすツーショットを公開。ほかにも、三森すずこ、藍井エイル、i☆Risといった共演者との記念写真もポストしている。

翌日の30日からは『24時間テレビ48 -愛は地球を救う-』（日本テレビ系）に出演。「今日は、オープニングのサライ独唱からみてくださりありがとうございます」とチャリTシャツを着た姿をアップした。

（文=リアルサウンド編集部）