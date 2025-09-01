「傍観者に見えた」「非常に雑なパフォーマンス」宿敵レンジャーズ戦に先発のセルティック日本人コンビに現地メディアは辛口。揃って最低評価「新しいストライカーの必要性を強調しただけ」
前田大然、旗手怜央、山田新、稲村隼翔の日本人カルテットが所属するセルティックは現地８月31日、スコットランドリーグの第４節で宿敵レンジャーズと敵地で対戦した。
開幕３連勝中のセルティックは、前田と旗手が先発、山田がベンチスタート、稲村がメンバー外となったなか、立ち上がりからボールを握って試合を進めるも、なかなか決定機まで持ち込めない。結局、シュートを１本も打てずに前半を終える。
迎えた後半、攻撃を活性化させようと、山田らを投入するも最後までゴールは遠く、“オールドファーム”は０−０の引き分けに終わった。
試合後、セルティックの専門メディア『67HAIL HAIL』が、この一戦に出場した選手たちを採点。旗手にはチーム最低の「４点」を与えて、「時折、傍観者のように見え、ボールを持っている時もリズムを掴めなかった。非常に雑なパフォーマンスだ」と厳しく評した。
また前田にも同じく「４点」を付与。「最前線では全く何も提供せず、アダム・イダが移籍した今、新しいストライカーの必要性を強調しただけだ」と辛口の寸評を添えた。
一方、途中出場の山田には及第点の「６点」を与えており、「出場直後から本当にハードワークし、ボールをしっかりとキープしてフリーキックを何度も獲得した。未熟だが、将来的には抜け目のない選手になる可能性もある」としている。
セルティックは次節、代表ウィークを挟んで９月14日にアウェーでキルマーノックと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
