¡¡ºå¿À¤Ï£¸·î£³£±Æü¤Îµð¿ÍÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ë£µ¡½£´¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¤·¡¢Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï¡Ö£·¡×¤Ë¸º¾¯¡££²ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î£·²ó¤ËÃæÌî¡¢¿¹²¼¡¢º´Æ£µ±¤Î£³Ï¢Â³Å¬»þÂÇ¤Ç£´ÅÀ¤òµó¤²¤Æ»î¹ç¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¡£Á°ÆüÆ±£³£°Æü¤ËÆ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¤«¤é¥×¥ì¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ë¶ì¸À¤òÄè¤µ¤ì¤¿¹â»ûË¾Ì´ÆâÌî¼ê¡Ê£²£²¡Ë¤Ï¡¢½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¡£¤½¤ó¤Ê¼ã¸×¤Ø¶ìÏ«¿Í¤¬¼ø¤±¤¿½õ¸À¤È¤Ï¡½¡½¡£
¡¡¸×¾¤«¤é¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤¬¼¡¡¹¤ÈÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï£³¡½£²¤ÎÀÜÀï¤òÀ©¤·¤¿Á°Ìë¤Î»î¹ç¸å¤À¤Ã¤¿¡££±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£¶²óÌµ»à°ìÎÝ¤«¤éÂåÂÇ¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¹â»û¤¬¡¢½éµå¤«¤éµ¾ÂÇ¤ò»î¤ß¤ÆÅêÈô¡£¤³¤Î»þ¤Ë°ìÎÝ¤ØÁ´ÎÏ¼ÀÁö¤»¤º¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ù¥ó¥Á¤Î±ü¤Ë°ú¤²¼¤¬¤Ã¤¿¡£
àËÞ»öÅ°Äìá¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¿Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ï¸«Æ¨¤µ¤º¡Ö¥Õ¥é¥¤¤¬¾å¤¬¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤«¡£¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤¬¾¯¤·¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤«¤é²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤¸¤ãÀï¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¥Ô¥·¥ã¥ê¡£¡Ö¤ª¤³¤Á¤ã¤Þ¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁª¼ê¤¬Â¿¤¤¡×¡Ö¤Ò¤è¤Ã»Ò¤ÎÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¡×¤È¸ý¤ò¤È¤¬¤é¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¹óÉ¾¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¹â»û¤¬°ì·³¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é³°¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¼ã¸×¤Î¸ª¤òÃ¡¤¤Ê¤¬¤é¡¢À¼¤ò³Ý¤±¤¿¤Î¤¬¾¯¤Ê¤«¤é¤ºà¤·¤¯¤¸¤êÂÎ¸³á¤ò¤·¤Æ¤¤¿ÌÚÏ²À»ÌéÆâÌî¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Ë¤Ï³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ°ì¤òÃ£À®¤·¤¿£²£°£²£³Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¶²ÉÝ¤Î£¸ÈÖÂÇ¼Ô¡×¤È¤·¤ÆÌöÆ°¤·¤¿¤¬¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤¤²ù¤·¤µ¤ò¤«¤ßÄù¤á¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡Ö¼«Ê¬¤â¤½¤¦¤¤¤¦¥ß¥¹¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤·¤Æ¤¤Æ¡£¡Ê¹â»û¤¬¡Ë¤ä¤Ã¤È»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¥ß¥¹¤ò¤·¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í»×¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤ó¤Ç¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¼«¿È¤ÎËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æº£¸å¤Ë¸þ¤±¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÆ±¾ð¤È¤«Îå¤Þ¤¹¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤À¤Ã¤¿¤é¤¤¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤·¡£¡Ø¤Þ¤À£²£²ºÐ¡£¤³¤¦¤¤¤¦¥ß¥¹¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏµÕ¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¥¦¥¸¥¦¥¸¤»¤º¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¡¢¤ä¤êÊÖ¤»¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¹âÂ´£µÇ¯ÌÜ¤Ç½é¤Î³«Ëë°ì·³¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÁý¤¨¤¿¹â»û¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¡£¤³¤¦¤¤¤¦·Ð¸³¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÀÑ¤ó¤Ç¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡×¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÇÚ¤«¤é¤ÎÇ®¤¤¸ÀÍÕ¤ò¶»¤Ë¡¢¤Ò¤ÈÈé¤à¤±¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤«¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡