渡邊渚、ランジェリー姿で美ボディ輝く「週プレ」登場
【モデルプレス＝2025/09/01】タレントの渡邊渚が、9月1日発売の『週刊プレイボーイ』37号（集英社）に登場。美しいボディを披露している。
今号では、渡邊の1st写真集「水平線」（集英社）のオフショットを公開。ランジェリー姿で美しい素肌を披露している。なお【デジタル限定】写真集「Re：水平線」も今号と同時リリース予定となっている。
渡邊は、慶應義塾大学経済学部を卒業後、2020年にフジテレビに入社。「めざましテレビ」の情報キャスターや、「ワイドナショー」など、数々の人気番組に出演し、持ち前の明るさと親しみやすいキャラクターで人気を博した。1月29日に発売されたフォトエッセイ「透明を満たす」（講談社）では前職時代の葛藤や今後の活動を率直な言葉でつづり、大きな話題に。6月25日には1st写真集「水平線」を発売し、水着やランジェリーカットにも初挑戦した。（modelpress編集部）
