巨大地震のメカニズムは徐々に解明されてはいるものの、現代の科学の水準では地震を正確に予知することはできない。

日頃から防災対策を検討しておくことが欠かせない。

静岡県沖から宮崎県沖にかけて延びる南海トラフでは、今後３０年以内に巨大地震が発生する確率が「８０％程度」とされている。発生すれば、太平洋岸には大津波が押し寄せることが予想される。

９月１日の防災の日に先立ち、政府は８月、南海トラフ地震が起きる可能性が高まった際に出す臨時情報（巨大地震注意）について、自治体や企業がとるべき対応を示した指針を改定した。

「巨大地震注意」の際には、避難経路や非常用持ち出し品の確認などをしつつ、日常の生活を継続するとしてきた。今回の改定では、原則として鉄道の運行規制はせず、イベントも予定通り開催できるとの考え方を示した。

昨年８月８日に初の「注意」が発表された時は、夏休み期間中で観光客や帰省客も多く、海水浴場の閉鎖や花火大会の中止を決めた自治体があった一方、イベント中止などの措置をとらなかったところもあり、対応が分かれた。

臨時情報の制度が複雑で、具体的にどのような対応をとるべきか十分に知られていたとは言い難い。今回の改定で国がより具体的な指針を示したことは、今後の混乱を防ぐうえで役立つだろう。

ただし、防災対応は原則として、地元の事情に通じた自治体の自主的な判断が優先されるべきだ。自治体や企業は、事前に対応を練っておくことが望ましい。

臨時情報が出てから慌てて判断するのでは遅すぎる。防災対策と、社会活動や経済活動との適切なバランスを図ることが肝要だ。

今回の指針には、昨年の、避難計画を策定したうえで阿波おどりを実施した徳島市や、消防署内で開かれる家族向け行事を中止した三重県志摩市などの事例集が添付された。他の自治体にも参考になるのではないか。

一方、石川県は、昨年の能登半島地震についての対応を検証した報告書を発表した。道路の寸断で多数の集落が孤立することを想定せず、県の対応が後手に回ったことなどを率直に反省している。

今年７月にはロシア・カムチャツカ半島付近で大地震が発生し、東日本の広い範囲で、津波警報や注意報が発表された。車での避難や避難場所での暑さ対策に課題はなかったか。教訓を検証し、今後の対策に生かすことが重要だ。