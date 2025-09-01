物価高対策を理由に歳出を抑える仕組みを弱めたため、各省庁の予算要求が膨張する結果を招いた。

厳しい財政事情を直視して財政規律を重んじた予算編成に立ち返るべきだ。

各省庁による２０２６年度予算の概算要求が締め切られた。総額は１２２兆円を超え、３年連続で過去最大となる見通しだ。２４年度の１１４・３兆円、２５年度の１１７・６兆円から大幅に増えた。

高齢化による社会保障費の増加で厚生労働省が全体の約３割を占める３４・７兆円となった。厳しい安全保障環境を受け、防衛省は過去最大の８・８兆円を求めた。

今年は既存経費の削減を条件に増額を認める要求方式をやめた。物価高を考慮し、各省庁の裁量で決める政策的経費のうち、重要政策については、前年度より２０％増額して要望することを認めた。

新たな方式で要求が膨らみかねないと懸念されていたが、その通りの結果になってしまった。

コメの増産やインフラ整備、脱炭素などはいずれも重要な施策ではあろう。しかし、農林水産省や国土交通省、経済産業省などが当初予算案比で軒並み２割程度も増やすというのでは、要求内容を精査したとは到底言えまい。

必要額が見通せないとして、金額を明示しない「事項要求」も例年どおり目立った。予算を拡大させる可能性が高く問題である。

コロナ禍で予算が膨張し、２３年に「平時に戻す」との方針を打ち出したはずだ。財政状況が主要先進国で最悪の水準にある、という問題意識も全く感じられない。

国債の発行残高は約１１００兆円に上る。日本銀行が利上げを続ける方針を示す中、利払いの負担も重くなっている。財務省は過去最大となる３２・３兆円の国債費を要求した。自由に使える予算が減っていくことが懸念されよう。

財政状況は厳しさを増すばかりである。財務省は今後の査定で、経済成長や安心できる社会に必要な予算を確保するため、無駄な事業を徹底的に削減すべきだ。

自民、公明が衆参両院で少数与党になったことにより、予算の成立には野党の協力が不可欠である。それなのに各党で広がるのは税収の増加分を「還元」する議論ばかりで、財政健全化の視点は乏しいと言わざるを得ない。

野党が消費減税などを主張し、財政悪化のリスクが高まるとの懸念が強まっている。金利は上昇基調で財政運営の制約が増しかねない。将来世代も見据えた予算編成に向け、各党の責任は重い。