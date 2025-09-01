¡Úµð¿Í¡Ûºå¿À¤Ë£·¾¡£±£·ÇÔ¡Ä¿ùÆâ¥³¡¼¥Á¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿àÇÔ°øá¡ÖÂÇÀþ¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤¢¤ë¡×
¡¡µð¿Í¤Ï£¸·î£³£±Æü¤Îºå¿ÀÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ë£´¡½£µ¤ÇÄË¤¹¤®¤ëµÕÅ¾Éé¤±¡£Å¨ÃÏ¤Ç¥«¡¼¥ÉÉé¤±±Û¤·¤òµÊ¤·¡¢º£µ¨ºÇÂç¤Î£±£¶¥²¡¼¥àº¹¤ËÆÍ¤Êü¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡£²ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£·²ó¤Ë£³ÈÖ¼ê¡¦ÃæÀîâ«ÂÀÅê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬ÃæÌî¡¢¿¹²¼¡¢º´Æ£µ±¤Î£³Ï¢Â³Å¬»þÂÇ¤òµö¤·¤Æ°ìµó£´¼ºÅÀ¡£³°Ìî¼éÈ÷¤â°ÂÄê´¶¤ò·ç¤¡¢È¿·â¤âµÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤Ï¡Ö¾¡¤¿¤»¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤À¤±¸À¤¤»Ä¤·¡¢¤ï¤º¤«£±£°ÉÃÂ¤é¤º¤Ç²ñ¸«¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Îºå¿ÀÀï¤Ï£·¾¡£±£·ÇÔ¤ÈÂç¤¤¯Éé¤±±Û¤·¡¢£²£°£²£°Ç¯¤Î£±£¶¾¡£¸ÇÔ¤òºÇ¸å¤Ë¾¡¤Á±Û¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤À¡£
¡¡¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âºå¿À¤Ë»õ¤¬Î©¤¿¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ä¡£Åê¼ê¿Ø¤òÂ«¤Í¤ë¿ùÆâ½ÓºÈÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¡Ê£´£´¡Ë¤Ï¡Öºå¿ÀÂÇÀþ¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤¢¤ë¡£ºå¿À¤Ï¥«¥¦¥ó¥È¤òÀ°¤¨¤Æ¤¯¤ë¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¬Â¿¤¤¤·¡¢½éµå¤«¤é¿¶¤ë¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤â¤â¤Á¤í¤ó¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¼«½Åµ¤Ì£¤Î¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤âÂ¿¤¤¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤ÇÍÍø¤Ê¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÇÔ°ø¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¡×¤Èà¸×¤Î°µá¤¬Âç¤¤ÊÍ×°ø¤À¤È¿äÂ¬¤·¤¿¡£
¡¡¹ªÂÇ¤ÈÁªµå´ã¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤ë£±ÈÖ¡¦¶áËÜ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢½éµå¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë¿¶¤Ã¤Æ¤¯¤ë£´ÈÖ¡¦º´Æ£µ±¤Ê¤É¡¢ÌÔ¸×ÂÇÀþ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂÇ·â¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½µå°Ò¤ä¥Ñ¥ï¡¼¤À¤±¤Ç²¡¤·ÀÚ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂÇ¼Ô¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥óÆâ¤Ç¾¡Éé¤Ç¤¤ëÅê¼ê¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢º£¸å¤Î¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ëµó¤²¤¿¤Î¤ÏÀÖÀ±Í¥»ÖÅê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤È¥Õ¥©¥¹¥¿¡¼¡¦¥°¥ê¥Õ¥£¥óÅê¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤À¡£ÀÖÀ±¤ÏÈèÏ«¤Î±Æ¶Á¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ£²£µÆü¤ËÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¡¢º£·î£´Æü°Ê¹ß¤ËºÆÅÐÏ¿¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¤Ï±¦¥Ò¥¶ÄË¤ÇÀïÀþÎ¥Ã¦Ãæ¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÂÀï¤Ç¤ÎÁöÎÝ¤Ê¤É¤ò¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤ì¤Ð¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»Á°¤Ë¤Ï°ì·³Éüµ¢¤Ç¤¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
¡¡ÌÔ¸×¤òÅÝ¤»¤Ê¤±¤ì¤ÐÆüËÜ°ì¤Ø¤ÎÆ»¤Ï³«¤±¤Ê¤¤¡£Æñ¶É¤ò¤É¤¦¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£
