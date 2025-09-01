政府は、日本の強みを生かした支援メニューを途上国に提案する「オファー型協力」について、支援分野を定めた戦略文書を初めて改定し、新たに「防災」を追加した。

世界で自然災害が頻発するなか、日本が強みを持つ事前防災を積極的に後押ししていく。９月１日は「防災の日」で、政府は防災の取り組みを国内外で進めている。

戦略文書は、オファー型協力を打ち出した２０２３年の「開発協力大綱」に基づいて策定された。改定文書では、自然災害の頻発を踏まえ、新たに「災害リスクの軽減」や「事前防災投資」を強調したほか、日本の被災経験や教訓を生かして地域全体の災害対策を強化し、災害前より強靱（きょうじん）な都市をつくる「ビルド・バック・ベター」（より良い復興）の推進を打ち出した。

政府は今後、風水害が頻発する東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）諸国などを念頭に、防災の提案へ向けて民間との対話を加速させる。国連防災機関（ＵＮＤＲＲ）が主催する「アジア太平洋防災閣僚級会議」が日本で初開催される２７年頃までに、具体的な協力項目を固めたい方針だ。

日本の防災産業はロボット技術による救助活動やＡＩ（人工知能）による被害予測など、先端技術の活用で強みがあり、海外の関心も高いとされる。支援を通じて防災関連市場の拡大につなげる狙いもある。

被災状況の空撮画像を自治体と共有…内閣府が「鳥の目プロジェクト」

内閣府は、災害発生時に人工衛星やドローンなどで被災状況を撮影して被害の全体を把握し、関係自治体と共有するシステムの整備に乗り出す。「鳥の目プロジェクト」と銘打ち、２０２６年度予算の概算要求に関連予算１億２０００万円を盛り込んだ。

豪雨による洪水や津波など災害が発生した際には、国や民間事業者が被災状況を撮影し、災害対応に活用している。現状では被災自治体と共有する統一的な仕組みがないため、共有基盤を構築することで、被災者や要救助者の発見など、災害対応に活用してもらう。

２６年度から、画像の提供や活用に関するガイドラインの策定に着手する。国と地方自治体が災害時に情報を共有する「防災デジタルプラットフォーム」を活用する方針だ。