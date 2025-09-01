個性豊かな香りと味わいが奏でる、秋だけのバターサンド体験！和歌山バターサンド専門店101「秋限定の新作フレーバー」3種
和歌山バターサンド専門店101が、2025年9月1日(月)より、この秋限定の新作フレーバー3種を店舗とオンラインにて販売中。
発売期間：2025年11月30日まで
定休日 ：なし
営業時間：11時〜19時(土日祝は17時まで)
所在地 ：〒640-8341 和歌山県和歌山市黒田193-68 ソルト黒田III 1F-A
アクセス：JR和歌山駅東口から徒歩11分(約800m)
電話 ：073-414-2303
今季のテーマは「秋の三重奏」。
和歌山産ぶどう山椒、和栗、かぼちゃなど、それぞれの個性豊かな香りと味わいが奏でる、秋だけのバターサンド体験を楽しめます。
ぶどう山椒とキャラメル林檎(和歌山素材使用)(季節限定)
価格：280円(税込)
国産りんごのバタークリームに和歌山県産ぶどう山椒を練り込んだバターサンド。
りんごの甘みと酸味、山椒の爽やかな香りが愉しめます。
和栗モンブランショコラ(季節限定)
価格：290円(税込)
和栗ペーストのバタークリームにココアとブランデーを合わせ、チョコをあしらったサブレとともに。
コク深い風味が大人の余韻を誘います。
かぼちゃのフロマージュピスタチオ(季節限定)
価格：280円(税込)
かぼちゃの自然な甘さとクリームチーズのコクがマッチしたバターサンド。
ピスタチオの彩りと食感が絶妙なアクセントに。
〜“ひとくちの幸せを贈る”和歌山バターサンド専門店101の想い〜
▼“香り”をテーマに生まれた、秋だけの3つの味わい
今回の新作フレーバー3種は、いずれも香りの重なりにフォーカスした組み合わせ。
ぶどう山椒の爽快な香り、和栗の芳醇な香り、かぼちゃとチーズのやさしい香りの三重奏が、秋の訪れを知らせてくれます。
秋の香り
▼和歌山を、サブレに詰め込んで
101のサブレ生地は、和歌山・有田川町のクラフトビール醸造所「ノムクラフト・ブルーイング」の麦芽粕を再活用した、低糖質かつ香ばしさ際立つオリジナル仕様。
製粉には就労支援施設「はぐるま共同作業所 和の杜」が携わり、地元とのつながりを大切にしたアップサイクルにも取り組んでいます。
101のサブレ
ノムクラフトの麦芽粕
