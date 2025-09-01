「高見えなのに安すぎ！」【しまむら】マニアが着回す♡「淡色トップス」

夏も終盤、もはや半袖コーデがマンネリしがち……そう感じている人も多いのでは？ そんな大人女性に、今回は【しまむら】の高見えトップスをピックアップ。気負わず取り入れやすい淡色のトップスを、実際に購入したしまむらマニアによる着回し術と共にご紹介します。マニアも「高見えなのにお値段お安すぎて衝撃」と話すトップス、ぜひチェックしてみて。

レースの切り替え袖で華やぐトップス

【しまむら】「TT*COLレースキリカエT」\1,089（税込）

ナチュラルな落ち着いたカラーに、レースの切り替えとフレア袖をきかせた大人仕様のトップス。Tシャツだとカジュアルに寄りすぎてしまう、という40・50代女性におすすめの一枚です。長めの袖が気になる二の腕まわりを自然とカバーしてくれるのもうれしいポイント。ワイドパンツと合わせればすっきりとしたバランスに、スカートと組み合わせればフェミニンにも振れそうなアイテムです。

レース袖トップス × マーメイドスカートでつくる上品フェミニン

レース袖トップスにブラックのマーメイドスカートを合わせた大人フェミニンコーデ。落ち着いた配色がシックな印象を与えつつ、スカートのフレアシルエットが女性らしさを際立たせます。袖にボリュームがあるので、ウエストラインのメリハリが引き立ち、好バランスでスタイルアップ効果も期待できそう。足元にはツヤ感のあるバレエシューズを合わせることで抜け感をプラスし、洗練されたスタイルに仕上げています。

羽織るだけでしゃれ感アップを狙えそう

【しまむら】「エリツキカギバリカーデ」\1,639（税込）

@chii_150cmさんも「お値段お安すぎて衝撃」とコメントしている、かぎ針編みのカーディガン。透け感が残暑の季節にぴったりで、襟付きデザインなのできちんと感も演出できそうなのがGOOD。大人女性も気負わず取り入れやすそうな一着です。カーデなのでフロントボタンを留めればトップスのように、開ければ羽織りとしても着られるのもポイント。タンクトップやキャミソールに重ねれば透け感を生かしたレイヤードコーデが完成するので、思わずヘビロテしてしまいそう。

かぎ針編みカーディガンを主役にシンプルコーデを格上げ

繊細なかぎ針編みのカーディガンに、ブラックのインナーとベージュのワイドパンツを合わせた大人のナチュラルコーデ。落ち着いた配色にレースの透け感が加わることで、シンプルながらも奥行きのあるスタイリングに仕上がってます。ワイドパンツのゆるっとしたリラクシーなシルエットが、ほどよい抜け感をプラス。羽織るだけでコーデを格上げしてくれるかぎ針編みのカーディガンは、ぜひともワードローブに追加したい一枚です。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@chii_150cm様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yukie Kawase