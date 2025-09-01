渡邊渚 、未公開の“白シャツ×ランジェリー”大胆カット披露 美スタイル際立つ
元フジテレビアナウンサーで、現在はフリーで活動する渡邊渚（28）が、1日発売の『週刊プレイボーイ』37号（集英社）のセンターグラビアに登場した。
【写真】美肌＆美ボディラインあらわ…大胆カットを公開した渡邊渚
渡邊は、2020年にフジテレビに入社し、『めざましテレビ』や『もしもツアーズ』などに出演。PTSDによる休養を経て24年8月に退社、フリーランスとして活動開始し今年1月にフォトエッセイ『透明を満たす』を発売。現在はエッセイ執筆やモデル、バレーボール関連MC、さらには大学での講演など幅広く活動。
今年6月には1st写真集『水平線』を発売し、きょう1日にデジタル写真集『Re:水平線』をリリース。渡邊は、同作について自身はインスタグラムに「今回、完全未公開カット160ページのボリューム満点なデジタル写真集を出すことになりました。身体のラインが美しく見える写真が多めで、見応えあるものになっていると個人的には思ってます！」とつづっていた。
今回のグラビアでは、美スタイル際立つ“白シャツ×ランジェリーカット”などを公開している。
なお同号の表紙＆巻頭グラビア＆DVDには溝端葵、ほか花城奈央、美澄衿依、鷲見友美ジェナ、おかもとまり、永遠縁もあが登場する。
