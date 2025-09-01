◆米大リーグ ロッキーズ―カブス（３１日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）

カブス・鈴木誠也外野手（３１）が８月３１日（日本時間９月１日）、敵地・ロッキーズ戦に「３番・指名打者」でスタメン出場し、両軍無得点の３回２死一、二塁で右中間へ先取点となる２点適時二塁打を放った。８月２２日（同２３日）の敵地・エンゼルス戦以来、出場した試合では７試合ぶりの打点。シーズン８９打点となり、この時点でリーグ４位となった。

両軍無得点、初回１死二塁の１打席目は、先発右腕・ゴードンの前に２球で追い込まれ、７球目まで粘ったが空振り三振。３回２死一、二塁で迎えた２打席目は、ゴードンの初球の直球をはじき返すと、右中間への２点適時二塁打となって先取点をたたき出した。大きくい盛り上がる本拠地の大歓声に、右手を挙げてガッツポーズを作った。

誠也は後半戦になってなかなか調子が上がらず、８月２７日（同２８日）の敵地・ジャイアンツ戦終了後には打率も２割４分３厘にまで下がった。同２８日（同２９日）を休養のために欠場すると、２９日（同３０日）の敵地・ロッキーズ戦で２安打、前日３０日（同３１日）の同カードでも２安打と２戦連続マルチ安打。本塁打は８月６日（同７日）の本拠地・レッズ戦で２７号を放ってから、１か月近く出ていない。