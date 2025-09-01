¡Ú¥é¥°¥Ó¡¼½÷»ÒWÇÕ¡Û¶¯¹ëNZ¤«¤é3¥È¥é¥¤¡ª¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬´Ö°ã¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×Á±Àï¤ËÀ®Ä¹¼Â´¶
¡¡¡þ¥é¥°¥Ó¡¼½÷»Ò¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂç²ñ1¼¡¥ê¡¼¥°CÁÈ¡¡ÆüËÜ19¡½62¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡Ê2025Ç¯8·î31Æü¡¡¥¨¥¯¥»¥¿¡¼¡Ë
¡¡À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°11°Ì¤ÎÆüËÜ¡Ö¥µ¥¯¥é¥Õ¥£¥Õ¥Æ¥£¡¼¥ó¡×¤Ï¡¢Æ±3°Ì¤ÇWÇÕ2Ï¢ÇÆÃæ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Ë19¡½62¡ÊÁ°È¾5¡½38¡Ë¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£1¼¡¥ê¡¼¥°CÁÈ¤Ï2Ï¢¾¡¤È¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤È¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Î·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤¬·èÄê¡£ÆüËÜ¤Ï2Ï¢ÇÔ¤Ç1¼¡¥ê¡¼¥°ÇÔÂà¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°È¾4Ê¬¡¢Å¨¿Øº¸¥é¥¤¥ó¥¢¥¦¥È¥â¡¼¥ë¤«¤éº¸¤ØÅ¸³«¤·¡¢CTB¹°ÄÅÍª¡Ê24¡á¥Ê¥Ê¥¤¥í¥×¥ê¥º¥àÊ¡²¬¡Ë¤«¤é¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿WTBÈªÅÄºù»Ò¡Ê22¡áÆüÂÎÂç¡Ë¤¬ÀèÀ©¥È¥é¥¤¡£2Ï¢ÇÆÃæ¤Î¶¯¹ë¹ñ¤«¤éÀè¤ËÆÀÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï6Ï¢Â³¥È¥é¥¤¤òµö¤·¤Æ5¡½38¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£¸åÈ¾7Ê¬¡¢¥é¥¤¥ó¥¢¥¦¥È¥â¡¼¥ë¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤Ã¤ÆºÇ¸å¤ÏSHÄÅµ×°æË¨¡Ê25¡á²£²ÏÉðÂ¢Ìî¥¢¥ë¥Æ¥ß¡¦¥¹¥¿¡¼¥º¡Ë¤¬Àø¤ê¹þ¤ó¤Ç¥È¥é¥¤¡£¤µ¤é¤Ë12¡½43¤Ç·Þ¤¨¤¿Æ±27Ê¬¡¢Å¨¿Øº¸¥é¥¤¥ó¥¢¥¦¥È¤«¤é¥â¡¼¥ë¤Ç²¡¤·¹þ¤à¤È¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥È¥é¥¤¤Ç7ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤ÎFB¥½¥ì¥ó¥»¥ó¥Þ¥®¡¼¡Ê18¡Ë¤Ë50¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤ÎÆÈÁö¤òµö¤·¤Æ¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤ò·è¤á¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¤ï¤º¤«5Ê¬´Ö¤Ç3Ï¢Â³¥È¥é¥¤¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢19¡½62¤Ç»î¹ç¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Ë¤Ï3Ç¯Á°¤Ë83ÅÀº¹¤ÇÂçÇÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï43ÅÀº¹¡£ÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢³Î¤«¤ÊÀ®Ä¹¤ÎÀ×¤ò¼¨¤·¤¿¡£Á°²óÂÐÀï»þ¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿No¡¦8ÀÆÆ£À»Æà¡Ê33¡á»°½Å¥Ñ¡¼¥ë¥º¡Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬´Ö°ã¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¾ÚÌÀ¤Ç¤¤¿¡×¤È¼Â´¶¤ò¹þ¤á¤¿¡£¥ì¥¹¥ê¡¼¡¦¥Þ¥Ã¥±¥ó¥¸¡¼¡¦¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤«¤é¡Ö²¥¤é¤ì¤ëÁ°¤Ë²¥¤ê¤Ë¹Ô¤±¡×¤ÈÀèÀ©¹¶·â¤ò¸·Ì¿¤µ¤ì¤ÆÎ×¤ó¤À°ìÀï¡£¶¯¹ë¹ñ¤òÁê¼ê¤Ë¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ñ¥ó¥Á¤¬¤Ç¤¤¿¡£ºÇ½é¤Î10Ê¬¤Ï²²¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÆüËÜ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¥²¡¼¥à¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÀ©¥È¥é¥¤¤ò·è¤á¤¿WTBÈªÅÄ¤Ï¡Ö²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤¬Âç¤¤¤¡×¤ÈÇÔÀï¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÄÌÍÑ¤·¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¥×¥é¥¹¤ËÂª¤¨¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤ËÏÃ¤·¤¿¡£º£Âç²ñºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤ë¼¡Àï¡Ê7Æü¡Ë¤Ï¡¢7·î¤Î¹ñÆâÁÔ¹Ô»î¹ç¤Ç2Ï¢¾¡¤·¤¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£FLÄ¹ÅÄ¤¤¤í¤Ï¼ç¾¡Ê26¡á¥¢¥ë¥«¥¹·§Ã«¡Ë¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç»ö¤Ê»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¡£ÀäÂÐ¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£