◇明治安田J1リーグ第28節 柏2―1福岡（2025年8月31日 三協F柏）

明治安田J1リーグは7試合が行われ、柏は福岡に2―1で逆転勝ちし、2位に浮上した。1―1の後半31分、日本代表FW細谷真大（23）が力強いドリブル突破からペナルティーエリア内でPKを獲得し、勝ち越しに貢献した。柏はホームで通算200勝のメモリアル。鹿島は敵地で清水と1―1で引き分けた。

FW細谷の真骨頂だった。1―1で迎えた後半31分、ペナルティーエリア内に切れ込むと、対峙（たいじ）した福岡の日本代表DF安藤のファウルを誘ってPKを獲得した。前半20分のPKでは相手GKに止められていただけに自ら取り返した格好。今度はキッカーをMF瀬川に譲ったが、エースとしてしっかり勝利に貢献した。

「PKは蹴りたかった。蹴る意思はあったが、監督に確認したら駄目だと。勝ったのでそこはポジティブに捉えたい」。9戦ぶりの先発でチームを本拠通算200勝、2位に浮上に導いた。米国遠征する日本代表に招集され、メキシコ戦の7日は24歳の誕生日を迎える。「A代表でどれだけ通用するかやってみたい」と目を輝かせていた。