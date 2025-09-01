「ドジャースビート」が注目「観客が大きな歓声を上げるとき」

【MLB】Dバックス 6ー1 ドジャース（日本時間31日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手は圧倒的な成績だけでなく、人気でも球界トップの存在となっている。ドジャース専門メディアは、本拠地の試合前に起こる“光景”に注目。大谷が球場にいると、すぐに分かるという。

「ドジャースビート」公式X（旧ツイッター）は30日（日本時間31日）、本拠地ダイヤモンドバックス戦前に自社X（旧ツイッター）を更新。練習を終えてフィールドを走り、ベンチ裏に下がる大谷の映像を公開した。

試合前で場内の観客はまばらながらも、大谷には大きな声援が送られている。同メディアは「観客が大きな歓声を上げるとき、それはショウヘイ・オオタニがフィールドにいることを意味しているでしょう」とし、大谷の登場をすぐに察することができると綴っている。

大谷は2023年9月末に発表された売り上げランキングで、日本選手として初めてトップになった。昨季まで2季連続で1位に輝き、今年のオールスター戦前の“中間発表”でも1位の座をキープした。誰もが認める球界のスターにして、フィールド外でも副収入は1億ドル（約146億円）以上と言われている。（Full-Count編集部）