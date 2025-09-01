

オープントップコンテナで鉄道輸送される救急車。災害時は貨物列車で救急車を輸送することもある。（写真：@JRF101_）

【写真を見る】▶災害時に実際の鉄道の現場ではどのような問題が浮き彫りになったのか？▶災害後の鉄道の活用は？▶ひたちなか海浜鉄道社長の吉田千秋氏や、若桜鉄道元社長の山田和昭氏に話を聞いた

災害時にクルマは渋滞

2025年7月30日午前8時20分頃、ロシア極東のカムチャツカ半島を震源とするM8.8の地震が発生した。この影響で、日本国内では終日にわたって太平洋沿岸を中心に津波警報が、北海道のオホーツク沿岸や日本海沿岸、中国・四国地方から沖縄地方にかけて津波注意報が発令された。この時、津波警報が発令された各地では、避難所に向かうクルマで渋滞が発生し、災害時の避難の課題が浮き彫りとなった。

これによってJR東日本では、東海道線や横須賀線だけではなく、首都圏から東北地方にかけての広範囲の路線で終日運休となった。その一方で、京浜急行電鉄などの私鉄路線では運休となる区間は海岸に近い一部の区間に限られるなど対応が分かれた。

7月30日の津波警報の発令によって、災害時に実際の鉄道の現場ではどのような問題が浮き彫りになったのか、ひたちなか海浜鉄道社長の吉田千秋氏に話を聞いたほか、災害後の鉄道活用の重要性についても若桜鉄道元社長の山田和昭氏に話を聞いた。

列車の運休により阿字ヶ浦駅に取り残された人も

茨城県ひたちなか市の勝田駅と阿字ヶ浦駅を結ぶひたちなか海浜鉄道湊線では、ロシア極東での地震発生直後は通常通り列車の運行を続けていた。その後、9時40分になり気象庁から茨城県の沿岸部に対しても津波警報が発表された。この津波警報に伴って、ひたちなか海浜鉄道では海岸部となる那珂湊―阿字ヶ浦間で列車の運行を取りやめた。ひたちなか市では、海岸に近い地域を中心に避難指示を発令。「直ちに高台に避難する」ことや、市内15カ所に開設した避難所への避難が呼びかけられた。

ひたちなか海浜鉄道が運行する湊線のルートは、内陸にある勝田駅から那珂川の北側を太平洋方面に進み、那珂川の河口に拓けた那珂湊の市街地にある那珂湊駅を通り、そこから海岸線に近いルートを北上し、終点の阿字ヶ浦駅に至る。こうしたことから、本社と車両基地のある那珂湊駅周辺にも避難指示が発令されたという。

ひたちなか海浜鉄道の吉田千秋社長は「列車の運行をやめたことで、阿字ヶ浦に遊びに来ていた乗客が勝田方面に帰れなくなるという事態が発生したことから、社内で本当に列車を止めてよかったのかという話がでた」という。湊線の場合は、海岸からいちばん近いところでも200m離れており標高も少々あることから「津波警報が発令されてすぐに運行を停止することが妥当だったのかという疑問が残った」といい、「場合によっては、海岸までの距離や津波の高さの予測なども考慮し、列車の運行取りやめを若干遅らせてもよかったのではないか」と当時の対応を振り返った。

そして、次回、同じような状況が発生した場合には、「津波到達時間や高さを考慮して運行計画を決定。即座にホームページや報道機関への情報提供により『何時から運行を停止する』といった告知を行い、現地での孤立をできる限り回避したい」という。

鉄道運休後の交通渋滞が深刻

各地で問題が表面化したクルマでの避難者による渋滞については、「東日本大震災のときに那珂湊では那珂川をはさんだ対岸の大洗と違って大きな津波被害がなかったことから地域住民の危機感が薄かったのか、正直、大きな渋滞や避難のあわただしさは感じられなかった」としており、東日本大震災のときには、むしろ鉄道が運休となった後の交通渋滞のほうが深刻だった。

吉田社長は、「東日本大震災では、ひたちなか海浜鉄道も大きな被害を受け4カ月にわたり運休することとなったが、このとき運行した列車代行バスでは、茨城県立那珂湊高校へ通学する生徒を乗せきることができずバスでの輸送力がパンク。バスに乗れない生徒は保護者がクルマで送り迎えすることになったが、余震が頻発する中でこの送り迎えの保護者のクルマで那珂湊の市街地で慢性的な渋滞を引き起こすことになった」といい、こうした中で、例えば津波警報の発令など「なにかあったら大変なことになると感じた」と当時の心境を教えてくれた。

鉄道の災害からの復旧については、「東日本大震災を契機として、ひたちなか市からの働きかけにより災害復旧費用の9割を公的負担とする仕組みができた。このときは東鉄工業がJRの復旧工事と並行して湊線の復旧にもあたってくれた」といい、「普段から災害を想定して日ごろから信頼できる業者と円滑な関係を結んでおくこと」や「利用者とも『鉄道は絶対に必要』と思ってもらえるような関係を築いておくことが重要」と話す。

また、災害発生時の対応については、「日ごろから想定される状況をできる限り多くシミュレートし、いざという時に迅速・正確に対処できる体制を整えておくことが重要」と強調した。



吉田千秋（よしだ・ちあき）●1964年富山県生まれ、富山大学経済学部卒。1988年富山地方鉄道入社。2001年、万葉線の第三セクター化に伴い、同社に転籍。2008年からひたちなか海浜鉄道社長、現在は一般社団法人ローカル鉄道・地域づくり大学学長も兼任（筆者撮影）

災害後の迅速な避難にも鉄道は使える

一方で、鉄道が災害時の避難手段として威力を発揮するのは、災害後であると主張するのは、鳥取県の若桜鉄道元社長の山田和昭氏だ。早稲田大学梅津光生名誉教授が主宰するRail-DiMeC研究会は、生体医工学研究者、災害医療スタッフ、鉄道技術者をはじめとする異分野融合チームで、鉄道の災害医療への活用に向けた研究を行っており、山田氏も参加している。

山田氏は「研究会メンバーの災害派遣医療チーム（DMAT）の医師の話を聞いていく中で、被災後に、災害による傷病者に加えて医療施設・福祉施設に入っている大人数の入院患者や入所者を避難させる必要がある」と話す。「ある地域が被災すると水道や電気などのインフラが止まることから、医療ケアをすることが難しくなる。災害による傷病者だけではなく、人工透析患者など普段から医療ケアが必要な患者も含め、被災地から離れた医療機関に迅速に搬送することが望ましいが、大災害時にはこうした患者が数千人単位で発生する。

従来、そうした輸送には自動車と航空機のみが使われていたが、ここに鉄道を活かせないかという発想になった。被災地は渋滞が激しく自動車は時間が読みづらい。ドクターヘリや自衛隊の航空機での輸送についても人数が限られる。ここに鉄道が持つ高速・大量・定時輸送の特性が活きると考えられている。そして、技術面、政策面から鉄道利用が有効であるかを研究するためにRail-DiMeC研究会が立ち上げられた」とその目的を説明する。

震災について山田氏は説明する。「2024年1月1日に発生した能登半島地震では、医療ケアが必要な患者が、被災地近隣の病院に搬送されたものの、近隣病院の負荷が高まった。1995年の阪神・淡路大震災では、病院が壊滅的なダメージを受けたところに大量の傷病者が発生した。どこの病院も普段から受け入れに余裕があるわけではなく、ひとたび災害が発生すれば、周辺の病院だけではなく輸送にあたる医療スタッフなどにも大きな負担がかかることから、鉄道を活用してより離れた病院に患者を分散させることができれば、患者の受け入れ数を増やすことができるとともに関係者の負担軽減にもつながる可能性がある」。

災害から1〜2日で鉄道は運行再開

災害で線路が破壊されれば鉄道は使えないのではないかという反論についても、山田氏は「能登半島地震では2日後に旧北陸本線が全線再開し、阪神・淡路大震災の際には、翌日には激甚災害地の近くまで鉄道の運行を再開できている。Rail-DiMeCでは鉄道が運行できる最前線で条件を満たす駅を医療搬送拠点とし、ここから鉄道で大量搬送を行うことを想定している」という。

2023年11月、兵庫県による近畿地方ブロックDMAT訓練では、神戸市営地下鉄海岸線で実際に4両編成の鉄道車両を用いて、DMAT（災害派遣医療チーム）スタッフと模擬患者30名が参加した。この際、1号車では、Rail-DiMeC研究会が簡易手術台や医療機器を搬入し、病院列車の実証実験を行っている。実際に海岸線の本線を2往復し、同乗の外科医が、程度が比較的軽い患者の搬送中の外科処置が可能であることや、搭載した医療機器が問題なく稼働できることを確認したという。

さらに2024年9月、内閣府は大規模地震時医療活動訓練でJR貨物と日本通運との協力の下、兵庫県災害医療センターをはじめとする医療機関と連携し、救急車やドクターカーなど複数の救急車両を鉄道輸送している。救急車のトヨタ・ハイメディックやドクターカーのトヨタ・ランドクルーザーはJR貨物の屋根付きの汎用コンテナに収まらないことから、屋根のないオープントップコンテナに車両を搭載。大阪の百済貨物ターミナル駅から神奈川の相模貨物駅に車両の輸送を行っている。この輸送の技術検討と検証、そして技術アドバイスをRail-DiMeC研究会が行っている。

救急車両の鉄道輸送の効果についても山田氏は「これまではそれぞれの医療スタッフが自ら長時間クルマを運転して被災地に赴いていたが、疲労面などで医療スタッフの負担が重かった。あらかじめ医療資機材や車両を被災地近くの貨物駅まで鉄道輸送し、医療スタッフは後から新幹線や飛行機で現地入りすれば、医療スタッフの負担を減らせるばかりか、スタッフを派遣する病院にとっても医師不在の日数を減らすことにつながる可能性がある」と力説する。



山田和昭（やまだ・かずあき）⚫︎1963年東京生まれ、早稲田大学理工学部卒。1987年からIT業界でシステム開発営業やマーケティングに従事。2012年に由利高原鉄道のITアドバイザーに就任、その実績を基に2013年に地域鉄道の業務支援を行う合同会社日本鉄道マーケティングを設立。その後、若桜鉄道、津エアポートライン、近江鉄道を経て、2024年から日本鉄道マーケティングの業務を再開（編集部撮影）

災害対策への鉄道の活用を

2022年のロシア軍によるウクライナ侵攻による影響で、近年は「有事の際や災害時の物資輸送や避難経路として鉄道の活用を求める声」も上がり始めている。筆者は2022年7月5日付記事（「国防上も重要｣鳥取県知事が説く地方鉄道の意義）や2025年5月6日付記事（JR西日本株を自治体が｢1億円分購入｣その狙いは?）では、鳥取県の平井伸治知事や岡山県真庭市の太田昇市長の声も記事にした。

災害の発生時や発生後において、被災者の避難や物資輸送を自動車交通のみに頼ることの限界が浮き彫りとなっているが、これを契機に今後は災害対策への鉄道の活用に向けての議論が進み、政策に活かされることを願いたい。

（櫛田 泉 ： 経済ジャーナリスト）