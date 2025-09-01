[8.31 ベルギー・リーグ第6節 ゲンク 3-2 ズルテ・ワレヘム]

　ゲンクは現地時間8月31日、ベルギー・リーグ第6節でズルテ・ワレヘムを3-2で破った。FW伊東純也はミッドウィークのUEFAヨーロッパリーグプレーオフに続く先発出場となり、左サイドに入って今季最長の77分間プレーした。

　ゲンクは前半2分、左サイドでボールを失ってカウンターを受けると、最後はMFイェッペ・エレンビュルグに決められていきなり1点ビハインドとなった。それでも同13分、左サイドからのFKをDFマテ・スメツが頭で折り返すとDFムジャイド・サディックが押し込んで試合を振り出しに戻した。

　さらにゲンクは前半29分、MFヤルネ・ステウカースがゴール前にスルーパスを送ると、反応したDFザカリア・エル・ワアディの折り返しをMFロビン・ミリソラが押し込んで逆転に成功した。続く同32分には伊東がペナルティエリア手前左寄りでボールを受け、相手をかわして右足一閃。これは枠の外に飛んだ。

　すると前半33分、ゲンクのサディックがPKを献上するとともに一発退場の判定を受ける。数的不利になる中、このPKをDFアントン・タンゲに決められて2-2に。同点で試合を折り返した。

　それでもゲンクは後半11分、エル・ワアディがペナルティエリア内で反転から豪快にシュートを決めて勝ち越しに成功。その後はリードを守りきり、長い時間を10人で戦いながらも白星を飾ってリーグ戦2連勝になった。