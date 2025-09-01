[8.31 ラ・リーガ第3節](Estadio de Vallecas)

※28:30開始

<出場メンバー>

[ラージョ]

先発

GK 13 アウグスト・バタージャ

DF 2 アンドレイ・ラティウ

DF 3 ペップ・チャバリア

DF 5 ルイス・フェリペ

DF 24 フロリアン・ルジューヌ

MF 4 ペドロ・ディアス

MF 6 パテ・シス

MF 7 イシ

MF 17 ウナイ・ロペス

MF 18 アルバロ・ガルシア

FW 19 ホルヘ・デ・フルトス

控え

GK 1 ダニエル・カルデナス

DF 20 イバン・バジウ

DF 22 パチャ・エスピノ

DF 27 ペラヨ・フェルナンデス

DF 33 ジョシュア・フェルトロート

MF 8 オスカル・トレホ

MF 11 ランディ・エンテカ

MF 15 ジェラール・グンバウ

MF 21 フラン・ペレス

MF 23 オスカル・バレンティン

MF 28 Samu Becerra

FW 10 セルヒオ・カメージョ

監督

イニゴ・ペレス

[バルセロナ]

先発

GK 13 ジョアン・ガルシア

DF 3 アレックス・バルデ

DF 15 アンドレアス・クリステンセン

DF 23 ジュール・クンデ

DF 24 エリック・ガルシア

MF 8 ペドリ

MF 10 ラミネ・ヤマル

MF 11 ラフィーニャ

MF 20 ダニ・オルモ

MF 21 フレンキー・デ・ヨング

FW 7 フェラン・トーレス

控え

GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー

GK 31 ディエゴ・コッヘン

DF 4 ロナルド・アラウホ

DF 5 パウ・クバルシ

DF 18 ジェラール・マルティン

DF 26 ジョフレ・トレンツ

MF 16 フェルミン・ロペス

MF 17 マルク・カサド

MF 27 ドロ・フェルナンデス

FW 9 ロベルト・レバンドフスキ

FW 14 マーカス・ラッシュフォード

FW 29 トニ・フェルナンデス

監督

ハンジ・フリック

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります