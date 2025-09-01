ラージョvsバルセロナ スタメン発表
[8.31 ラ・リーガ第3節](Estadio de Vallecas)
※28:30開始
<出場メンバー>
[ラージョ]
先発
GK 13 アウグスト・バタージャ
DF 2 アンドレイ・ラティウ
DF 3 ペップ・チャバリア
DF 5 ルイス・フェリペ
DF 24 フロリアン・ルジューヌ
MF 4 ペドロ・ディアス
MF 6 パテ・シス
MF 7 イシ
MF 17 ウナイ・ロペス
MF 18 アルバロ・ガルシア
FW 19 ホルヘ・デ・フルトス
控え
GK 1 ダニエル・カルデナス
DF 20 イバン・バジウ
DF 22 パチャ・エスピノ
DF 27 ペラヨ・フェルナンデス
DF 33 ジョシュア・フェルトロート
MF 8 オスカル・トレホ
MF 11 ランディ・エンテカ
MF 15 ジェラール・グンバウ
MF 21 フラン・ペレス
MF 23 オスカル・バレンティン
MF 28 Samu Becerra
FW 10 セルヒオ・カメージョ
監督
イニゴ・ペレス
[バルセロナ]
先発
GK 13 ジョアン・ガルシア
DF 3 アレックス・バルデ
DF 15 アンドレアス・クリステンセン
DF 23 ジュール・クンデ
DF 24 エリック・ガルシア
MF 8 ペドリ
MF 10 ラミネ・ヤマル
MF 11 ラフィーニャ
MF 20 ダニ・オルモ
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
FW 7 フェラン・トーレス
控え
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
GK 31 ディエゴ・コッヘン
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 5 パウ・クバルシ
DF 18 ジェラール・マルティン
DF 26 ジョフレ・トレンツ
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 17 マルク・カサド
MF 27 ドロ・フェルナンデス
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
FW 14 マーカス・ラッシュフォード
FW 29 トニ・フェルナンデス
監督
ハンジ・フリック
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります