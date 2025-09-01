[8.31 リーグアン第3節 モナコ 3-2 ストラスブール]

　モナコのMF南野拓実が現地時間8月31日、リーグアン第3節のストラスブール戦で後半アディショナルタイム6分に劇的なゴールを決めて3-2の勝利に大きく貢献した。

　南野はベンチスタートとなる中、チームは2-0から追いつかれる展開になった。そのまま同点で終盤に突入し、南野は後半40分からの途中出場となった。

　迎えた後半45+6分、南野が右サイドから中央のFWジョージ・イレニケナにパス。イレニケナはペナルティエリア左に走り込むFWマグネス・アクリウシェに展開した。するとアクリウシェがクロスボールを上げたところ、ゴール前に走り込んだ南野がダイビングヘッド。これが決まって劇的な勝ち越し点になった。

　得点後にはチームメイトが南野のもとへ駆け寄って揉みくちゃ状態に。今シーズン初ゴールで2試合ぶりの勝利に貢献し、国際Aマッチウィークを迎えることになった。