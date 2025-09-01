◇エキシビションマッチ KOBE CHIBEN8―0高校野球女子選抜（2025年8月31日 バンテリンD）

巨人監督に“待った”！？マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターのイチロー氏（51）が率いる草野球チームの試合「高校野球女子選抜VSイチロー選抜KOBE CHIBEN」が31日、バンテリンドームで行われた。松井秀喜氏（51＝ヤンキースGM特別アドバイザー）は3回、2年連続本塁打となる豪快な3ラン。将来的な古巣・巨人の監督就任へ期待がかかる中、イチロー氏からは背番号と同じ55歳まで同チームでプレーを続けるよう厳命された。

イチロー氏は111球を投げ毎回の14三振を奪った。2週間ほど前に右肩を痛めたというが、2年ぶり3度目の完封勝利に「ホッとしています」。最速は135キロ。7回2死で唯一の安打を許し「（記録の意識は）ちょっと、じゃなくだいぶあった。めちゃくちゃ悔しかった」と明かした。

5度目で初となる、故郷・名古屋での開催。試合後は日本の野球殿堂入りセレモニーも行われた。「初めての名古屋で温かい空気だった。夢の舞台です」。8回には右前打を放ち51歳にして投げて、打って。「いずれ（プレーが）できなくなる日が来るけど、できるだけ先でありたい。一生続けたい」と熱く意欲を示した。 （鈴木 勝巳）