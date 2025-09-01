◇エキシビションマッチ KOBE CHIBEN8―0高校野球女子選抜（2025年8月31日 バンテリンD）

巨人監督に“待った”！？マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターのイチロー氏（51）が率いる草野球チームの試合「高校野球女子選抜VSイチロー選抜KOBE CHIBEN」が31日、バンテリンドームで行われた。松井秀喜氏（51＝ヤンキースGM特別アドバイザー）は3回、2年連続本塁打となる豪快な3ラン。将来的な古巣・巨人の監督就任へ期待がかかる中、イチロー氏からは背番号と同じ55歳まで同チームでプレーを続けるよう厳命された。

【稼頭央氏「2番・遊撃」で3安打2打点】

初参加した前西武監督の松井稼頭央氏は「2番・遊撃」で出場し、初回1死の初打席で中前打を放つなど3安打2打点と活躍した。「前を見たらイチローさんで、後ろには（松坂）大輔とセンターに（松井）秀喜さん。一緒にプレーできて幸せな、凄く特別な時間だった」。来年の出場にも「もちろん」と意欲を見せ、イチロー氏も「まさにアスリート。イメージ通りの動きだし、さすが」と評した。

【松坂大輔氏 かつての本拠で大歓声】

4年連続出場の松坂大輔氏（本紙評論家）は3回2死一塁で中前打を放った。チャンスを広げ、続く松井秀氏の3ランを呼び込んだ。「昨年も僕だけヒットが出ていなくて、最終回に1本出て松井さんの本塁打につながった。今日もいい流れでした」。18〜19年に中日でプレー。かつての本拠地で大歓声を浴び「まさかまたここで試合ができると思っていなかった。うれしかった」と笑顔だった。

【女子先発・阿部さくら「魔球」でゴジラ斬り】

「高校野球女子選抜」の先発・阿部さくら（3年＝神戸弘陵）が松井秀氏から空振り三振を奪った。初回2死一塁で外角に116キロの直球を決め「自分の一番自信のある直球で三振が取れて良かった」と喜んだ。「振ったら（ボールが）消えました。魔球です」と驚いた松井秀氏からは、記念に帽子のつばにサインをもらった。また、7回2死でイチロー氏からチーム唯一の安打を放った毛利瑠花（3年＝岐阜第一）は「大学でも野球をやるので、女子野球を盛り上げる存在になりたい」と話した。