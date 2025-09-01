¾¾°æ½¨´î»á¤Î51ºÐ³Î¿®Êâ¤ÃÆ¤Ë¡¢µð¿Í´ÆÆÄ½¢Ç¤ÂÔ¤Ã¤¿¡ª¥¤¥Á¥í¡¼»á¡Ö¥¦¥Á¤ÎÂç»ö¤ÊÀïÎÏ¡×55ºÐ¤Þ¤Ç¡È³ÎÊÝ¡É
¡¡¡þ¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á¡¡KOBE CHIBEN8¡½0¹â¹»Ìîµå½÷»ÒÁªÈ´¡Ê2025Ç¯8·î31Æü¡¡¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óD¡Ë
¡¡µð¿Í´ÆÆÄ¤Ë¡ÈÂÔ¤Ã¤¿¡É¡ª¡©¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º²ñÄ¹ÉÕÆÃÊÌÊäº´·ó¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥¤¥Á¥í¡¼»á¡Ê51¡Ë¤¬Î¨¤¤¤ëÁðÌîµå¥Á¡¼¥à¤Î»î¹ç¡Ö¹â¹»Ìîµå½÷»ÒÁªÈ´VS¥¤¥Á¥í¡¼ÁªÈ´KOBE¡¡CHIBEN¡×¤¬31Æü¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¾¾°æ½¨´î»á¡Ê51¡á¥ä¥ó¥¡¼¥¹GMÆÃÊÌ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡Ë¤Ï3²ó¡¢2Ç¯Ï¢Â³ËÜÎÝÂÇ¤È¤Ê¤ë¹ë²÷¤Ê3¥é¥ó¡£¾ÍèÅª¤Ê¸ÅÁã¡¦µð¿Í¤Î´ÆÆÄ½¢Ç¤¤Ø´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ëÃæ¡¢¥¤¥Á¥í¡¼»á¤«¤é¤ÏÇØÈÖ¹æ¤ÈÆ±¤¸55ºÐ¤Þ¤ÇÆ±¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤ë¤è¤¦¸·Ì¿¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÌÜ¤Ä¤¤â¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¤â¸½Ìò»þÂå¤µ¤Ê¤¬¤é¤À¤Ã¤¿¡£0¡½0¤Î3²ó2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¡£¾¾°æ½¨»á¤Ï½éµå¤ÎÆâ³Ñ115¥¥í¤ò»ÅÎ±¤á¡¢¡Ö4ÈÖ¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Î°ì¿¶¤ê¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤ÈËÜÎÝÂÇ¤ò³Î¿®¤·¤ÆÊâ¤½Ð¤·¤¿¡£2Ëü1233¿Í¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Î±¦ÍãÀÊ¤ËÆÍ¤»É¤¹ÀèÀ©3¥é¥ó¤À¡£
¡¡¡Ö¤³¤Îµå¾ì¤ÏÂç¹¥¤¤Ç¡¢¤è¤¯ÂÇ¤Ã¤¿¡£¡ÊÅö»þ¤¬¡Ë¤è¤ß¤¬¤¨¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£µð¿Í»þÂå¤Î02Ç¯8·î17Æü¤ÎÃæÆüÀï¤Ç»³ËÜ¾»¤«¤éÊü¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢23Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆ±µå¾ì¤Ç¤Î°ìÈ¯¡£»î¹çÁ°¤Î¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Ç¤ÏÂÇµå¤¬¼ºÂ®¤·¡¢ºô±Û¤¨¤Ê¤·¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¥Ð¥Ã¥È¤â1ËÜÀÞ¤ê¡¢¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿51ºÐ¤¬¡¢¥¤¥Á¥í¡¼ÁªÈ´¤Ë½é»²²Ã¤·¤¿ºòÇ¯¤«¤é2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥¢¡¼¥Á¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡¡ÖËÜÅö¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡×¤È¥¤¥Á¥í¡¼»á¡£¡Öº£Æü¤Ï¡ÊËÜÎÝÂÇ¤¬¡Ë¤Ê¤¤¡¢¤Ã¤ÆÁ´°÷»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÌÀ¤é¤«¤ËËÍ¤Ë¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£Á°Æü¤ÎÅÔÆâ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Î¡¢¾¾°æ½¨»á¤Î¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÎÌ¤Íè¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊóÆ»¿Ø¤ËÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö°ÕÌ£¿¼¤Ç¤¹¤Í¤¨¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¸À¤Ã¤¿¡£
¡¡´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤Î»Ñ¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤Ï¤ß¤ó¤Ê¸«¤¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¥¦¥Á¤ÎÂç»ö¤ÊÀïÎÏ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡¢¤È¤¤¤¦¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¡£¥¤¥Á¥í¡¼»á¤â¾ÍèÅª¤ÊÃÂÀ¸¤òË¾¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢º£¤ÏÂÔ¤Ã¤¿¤ò¤«¤±¤¿¡£Á°Æü¤Î¿©»ö²ñ¤Ç¤â¡ÖºÇÄã¡¢ÇØÈÖ¹æ¤Þ¤Ç¡£ËÍ¤Ï51¤Þ¤Ç¡¢º£Ç¯¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¥Ò¥Ç¥Þ¡¼¤Ï55¤Þ¤Ç¡×¤È4Ç¯¸å¤Î55ºÐ¤Þ¤Ç¤Ï»²²Ã¤·Â³¤±¤ë¤è¤¦¸·Ì¿¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¾¯Ç¯»þÂå¡¢84Ç¯¤ËºåµÞ¤Ç3´§²¦¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥Ö¡¼¥Þ¡¼¤ò¤â¤¸¤Ã¤Æ¡Ö¥Ò¥Ç¥Þ¡¼¡×¤È°¦¾Î¤òÉÕ¤±¡¢ÍèÇ¯°Ê¹ß¤ÎÃæ·ø¥¹¥¿¥á¥ó¤â³ÎÌó¡£·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÀïÎÏ¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¼«Ê¬¤Ç¤âÍ½ÁÛ³°¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°ìÈ¯¤Ë¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¤«¤é¡¢Ìîµå¤Ï¥É¥é¥Þ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤ä¤á¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ßÏÃ¤·¤¿¾¾°æ½¨»á¡£ÅöÌÌ¡¢¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢»Ø´ø´±¤È¤·¤Æ¤Î¥¿¥¯¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¤é¤Î¥Ð¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡Ä¡£¡¡¡ÊÂçÎÓ¡¡´´Íº¡Ë
¡¡¢¦¥¤¥Á¥í¡¼»áVS¹â¹»½÷»ÒÁªÈ´¡¡½÷»ÒÌîµå¤ÎÈ¯Å¸¤ò´ê¤Ã¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢º£Ç¯¤¬5Ç¯Ï¢Â³¤ÎÂÐÀï¤Ç¡ÖKOBE¡¡CHIBEN¡×¤¬5Ï¢¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¤¥Á¥í¡¼»á¤ÏÁ´»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¤ÆÁ´¤Æ´°Åê¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£½éÂÐÀï¤Ï21Ç¯12·î18Æü¡Ê¤Û¤Ã¤È¿À¸Í¡Ë¤Ç¡¢4°ÂÂÇ17Ã¥»°¿¶¤Î´°Éõ¾¡Íø¡£22Ç¯¤«¤éºòÇ¯¤Þ¤Ç¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢50ºÐ¤À¤Ã¤¿23Ç¯11·î21Æü¤âºÇÂ®138¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ´°Éõ¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£ºòÇ¯9·î23Æü¤Ï½é»²²Ã¤Î¾¾°æ½¨»á¤¬¡¢±¦ÂÀÂÜÎ¢¤òÆùÎ¥¤ì¤·¤Ê¤¬¤é8²ó¤Ë3¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£