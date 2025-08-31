年商200億円のトップ美容外科医・麻生泰さんの息子である麻生拓海さん（22）が、赤坂にある豪邸の“勝ち組ジャグジー”を公開した。

【映像】港区女子と入る自宅豪邸の”勝ち組ジャグジー”

ABEMAにて8月31日に放送された『ななにー 地下ABEMA』#85では、「生まれた時からスーパーお金持ち！豪快エピソード」と題し、裕福な家庭で育った方々が登場。「バーキンカナ豊胸」で知られる美容外科クリニックの御曹司・麻生拓海さんの実家の様子が明かされた。

麻生さんの実家は赤坂一等地にある20億円ビル。2階から4階はお父様の仕事場であるクリニックで、5階と6階が居住スペースという贅沢な造りだ。スタッフが訪問した際、麻生さんは、中の豪華な設備を次々と紹介していった。

特に注目を集めたのは、東京のビル群を眺めながら入れるというプライベートサウナとジャグジー。麻生さんは「これ使うことあります。たくさん。お父さんがいない時に使います」と打ち明け、「パーティーしてお父さんがいるとちょっと怒られるんで」と、サウナ施設を自由に使いこなす様子を語った。

番組で紹介されたのは「大人4人が入っても広々な、自分たちでロウリしながら入る本格バレルサウナ」で、麻生さんは「このビルの中で入るってやばいですね。めっちゃ気持ちいいです」と満足げに語った。都心の真ん中にありながらジャグジーやサウナを楽しめる「勝ち組スペース」は、視聴者にとって別世界の光景だった。

さらに麻生さんは「毎日クラブでうん1万以下のシャンパン開けるやつダサいよな」など、一般人とはかけ離れた金銭感覚も披露。「港区女子」と呼ばれる女性たちとの交流についても「女性とかもたくさん集まってきたりする」と話す一方、「この間なんか調子乗ってタクシー代渡すから来てよみたいな。『私お金でどうにかできると思うなよ』みたいな感じで言われて」と、お金では解決できないこともあると打ち明けた。