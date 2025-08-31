園児の世話を【若手に押し付けるベテラン保育士】に、園長がピシャリ → ベテラン保育士に『思わぬ変化』が

あなたの周りに肝心な時に姿が見えなくなる、責任逃れ体質の上司っていませんか？ 今回は筆者の実体験をご紹介。チーム戦である保育の現場で「バタバタ」から逃れ続けたベテラン保育士に、園長がビシッと一喝したエピソードです。

責任から逃れ続けるベテラン保育士

保育現場はチーム戦。経験を積んだ者だからこそ、大変な場面で頼られる存在であってほしいですよね。園長の一言は、私たち全員にとって「ベテランとは何か」改めて考えるキッカケとなりました。

【体験者：30代・筆者、回答時期：2025年7月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

