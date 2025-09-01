宇治抹茶使用！モントワール「伊右衛門　抹茶かりんとう／伊右衛門　お濃茶蜜ぽっぷこーん」

モントワールは、「伊右衛門 抹茶かりんとう」「伊右衛門 お濃茶蜜ぽっぷこーん」を2025年9月1日より、全国のスーパーマーケット・ドラッグストアなどで販売中です。

モントワール「伊右衛門 抹茶かりんとう／伊右衛門 お濃茶蜜ぽっぷこーん」

伊右衛門 抹茶かりんとう

容量 ：70g

希望小売価格：オープン価格

販売エリア ：全国のスーパーマーケット、ドラッグストアなど

「京都 福寿園 伊右衛門」こだわりの宇治抹茶を使用し、上品な甘さと程よい塩味、カリッとした軽い食べ心地に仕立てられています。

チャック付き袋のため、ティータイムのお供に少しずつお召し上がりいただけます。

伊右衛門 お濃茶蜜ぽっぷこーん

容量 ：34g

希望小売価格：オープン価格

販売エリア ：全国のスーパーマーケット、ドラッグストアなど

蜜掛けの砂糖の甘みと抹茶の風味がベストマッチ。

蜜の“かりっ”とした食感と、ぽっぷこーんの“ふわっと”した食感が楽しめる、お濃茶蜜を味わう和ぽっぷこーんです。

