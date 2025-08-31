「貸してね」の一言もなく【息子のおもちゃを荒らす子ども】親はどこ？→ 公園での【衝撃の光景】に絶句

幼稚園の帰りに息子と近所の公園へ。

しかしワクワクな気持ちが一変！ モヤモヤへと変わる！？

今回は筆者が体験した親として考えさせられる公園エピソードをご紹介します。

スマホより子どもでしょ！？ 無関心な親と子の公園ハプニング

親が子どもに無関心だと、子どもが人との関わりをしっかりと学べないですよね。



公園での遊びも子どもにとっては大切な社交場なので、子どもを見てあげてほしいですね。

【体験者：40代・主婦、回答時期：2025年7月】

