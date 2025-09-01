栗本来の美味しさ！ストラク「月見栗生わらび餅」

ストラクは、2025年秋の季節限定商品として、栗とわらびもちの相性を追求した新商品「月見栗生わらび餅」を9月1日より販売中。

ストラク「月見栗生わらび餅」

発売時期：2025年秋(季節限定)

販売場所：京都利休 催事会場

ストラクは、2025年秋の季節限定商品として、栗とわらびもちの相性を追求した新商品「月見栗生わらび餅」を9月1日より販売中です。

厳選された栗の風味を最大限に引き出したこの商品は、京都利休の生わらび餅催事会場で販売されます。

■商品の特長

・栗本来の美味しさを引き出す製法

渋みを一切感じさせない独自の製法により、栗の自然な甘みと風味を最大限に引き出しています。

ストラク株式会社の従業員全員が試食し、その美味しさを絶賛した自信作です。

・健康志向に応える栄養価

栗は低カロリーでありながら、ビタミンやミネラルを豊富に含む栄養価の高い食材です。

脂質が少なく、グルテンフリーであるため、ダイエット中の方や健康志向の高い消費者にも安心して楽しめます。

こちらの商品は秋の季節限定商品として発売予定。

ダイエット中でも甘いものを楽しみたい方、小麦や脂質を避けたい健康志向の方、秋のギフト・お彼岸・敬老の日の上品な和スイーツを探している方におすすめです☆

