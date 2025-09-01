アンパンマンたちがダンスをレクチャー！神戸アンパンマンこどもミュージアム＆モール「ぐるぐるMIX！アンパンマンたいそう」
神戸アンパンマンこどもミュージアム＆モールは、2025年9月19日(金)より、新しいステージを上演開始します。
神戸アンパンマンこどもミュージアム＆モール「ぐるぐるMIX！アンパンマンたいそう」
期間：2025年9月19日(金)〜11月19日(水)
場所：2F ミュージアム やなせたかし劇場
時間：約15分(1日3〜4回上演)
出演：アンパンマン、しょくぱんまん、カレーパンマン
※ミュージアムご入館には、日時指定WEBチケットの事前購入が必要です。
アンパンマン好きにはおなじみの曲「アンパンマンたいそう」を、アンパンマンたちがレクチャー。
何度も繰り返したくなるポップなオリジナル曲で練習して、最後にはお子さまもおとなも、会場一体で「アンパンマンたいそう」を歌って踊って盛り上がるステージです。
みんなが聞いたことがある「アンパンマンたいそう」。
アンパンマンたちと一緒に楽しみながらダンスを覚えるステージ。
子どもやおとな、音色やリズム、いろんなものをぐるぐるMIXして会場一体となって楽しめます。
