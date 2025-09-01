甘酸っぱいあまおういちごクリームをサンド！ブルボン「大人のプチショートケーキ」
ブルボンは、選ぶ楽しさと食べきりサイズがちょうどいいプチシリーズに「プチ抹茶ラングドシャ」など秋のラインアップ4品を2025年9月2日(火)に新発売。
今回は、ブルボン「大人のプチショートケーキ」を紹介します。
ブルボン「大人のプチショートケーキ」
内容量 ：5個
発売日 ：2025年9月2日(火) 全国発売
販売チャネル(予定) ：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など
価格 ：オープンプライス
賞味期限 ：6カ月
味わいや食感が違うバラエティ豊かな品揃えにより、“選ぶ楽しさ”を楽しめます。
大人のプチショートケーキは、“大人のプチ”シリーズです。
しっとりとしたバニラ風味のケーキで、甘酸っぱいあまおういちごクリームをサンドし、表面をまろやかなホワイトクリームでコーティングしました。
フレッシュなショートケーキをひとくちサイズに詰め込んだ大人の味わいです。
