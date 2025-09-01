¡Èº¸¥µ¥¤¥Éµ¯ÍÑ¡É¤Î°ËÅì½ãÌé¤Ï77Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¡ª¡¡Á°È¾¤ËÂà¾ì¼Ô¤ò½Ð¤·¤¿¥Ø¥ó¥¯¡¢ÀÜÀï¤òÀ©¤·¤Æ¥ê¡¼¥°Ï¢¾¡
¡¡¥¸¥å¥Ô¥é¡¼¡¦¥×¥í¡¦¥ê¡¼¥°¡Ê¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¡ËÂè6Àá¤¬8·î31Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ø¥ó¥¯¤È¥º¥ë¥Æ¡¦¥ï¥ì¥Ø¥à¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç4»î¹ç¤ò¾Ã²½¤·¤¿¥ê¡¼¥°Àï¤Ç1¾¡1Ê¬2ÇÔ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ø¥ó¥¯¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¡ÊEL¡Ë¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê1»î¹çÌ¤¾Ã²½¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¹õÀ±Àè¹Ô¤È¶ì¤·¤¤Á¥½Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Û¡¼¥à¤Ë¥º¥ë¥Æ¡¦¥ï¥ì¥Ø¥à¤ò·Þ¤¨·â¤Äº£Àá¤Ï¡¢10ÈÖ¤òÇØÉé¤¦ÆüËÜÂåÉ½FW°ËÅì½ãÌé¤¬Éüµ¢¸å¥ê¡¼¥°Àï½éÀèÈ¯¡£º¸¥µ¥¤¥É¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¯³èÌö¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡¡»î¹ç¤Ï³«»ÏÁá¡¹¤Î2Ê¬¤Ë¥º¥ë¥Æ¡¦¥ï¥ì¥Ø¥à¤¬ÀèÀ©¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ø¥ó¥¯¤â13Ê¬¤Ë¥¹¥³¥¢¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤¹¡£Å¨¿Øº¸¥µ¥¤¥É¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¥Ã¥¯¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¡¢¥¥Ã¥«¡¼¤òÌ³¤á¤¿¥ä¥ë¥Í¡¦¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥«¡¼¥º¤¬º¸Â¤Ç¥¯¥í¥¹¤ò¶¡µë¡£Âç³°¤ÇÂÔ¤Ä¥Þ¥Ã¥È¡¦¥¹¥á¥Ã¥Ä¤¬Æ¬¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï¥à¥Ï¥¤¥É¡¦¥µ¥Ç¥£¥¯¤¬²¡¤·¹þ¤ó¤ÇÆ±ÅÀÃÆ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë29Ê¬¡¢¼«¿Ø¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¥Ø¥ó¥¯¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤¬ßÚÎö¡£¥Æ¥ó¥ÝÎÉ¤¯¥Ñ¥¹¤ò·Ò¤¤¤ÇÅ¨¿Ø¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥«¡¼¥º¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤ÎÎ¢¤ËÈ´¤±½Ð¤¹¡£¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë½Ð¤·¤¿¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤Ë¥¶¥«¥ê¥¢¡¦¥¨¥ë¡¦¥ï¥Ç¥£¤¬Áö¤ê¹þ¤à¤È¡¢¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤ÇÁ÷¤Ã¤¿¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤Ë¥í¥Ó¥ó¡¦¥ß¥ê¥½¥é¤¬È¿±þ¡£¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤Æ¥Ø¥ó¥¯¤¬µÕÅ¾¤·¤¿¡£
¡¡32Ê¬¤Ë¤Ï¥Ü¥Ã¥¯¥¹º¸³Ñ¤Ç¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿°ËÅì¤¬¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤«¤é±¦Â¤ò°ì¿¶¤ê¡£ÏÈ¤òÂª¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆüËÜÂåÉ½¥¦¥¤¥ó¥¬¡¼¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Ä¾¸å¤Î33Ê¬¤Ë°ËÅì¤Î¥Ñ¥¹¥ß¥¹¤«¤é¥Ø¥ó¥¯¤¬¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤òÍá¤Ó¤ë¡£¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤ÇÁê¼ê¤òÅÝ¤·¤¿¥µ¥Ç¥£¥¯¤ÏÂà¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ø¥ó¥¯¤¬PK¤ò¸¥¾å¡£¥º¥ë¥Æ¡¦¥ï¥ì¥Ø¥à¤Î¥¢¥ó¥È¥ó¡¦¥¿¥ó¥²¤¬ÎäÀÅ¤Ë¥¥Ã¥¯¤òÄÀ¤á¡¢¥¢¥¦¥§¥¤¥Á¡¼¥à¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¿ôÅªÉÔÍø¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ø¥ó¥¯¤¬56Ê¬¤ËºÆ¤ÓÀè¹Ô¤¹¤ë¡£¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÇÁê¼ê¤ò²¡¤·¹þ¤ß¤Ä¤Ä¡¢¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Ø¥¤¥Í¥ó¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤ËÅ¸³«¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥«¡¼¥º¤¬´ËµÞ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¥Þ¡¼¥«¡¼¤ò¿¶¤êÀÚ¤ê¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ë±¿¤Ó¤Ê¤¬¤é¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤¹¡£¥Ë¥¢¤Ç°ú¤¼è¤Ã¤¿¥¨¥ë¡¦¥ï¥Ç¥£¤¬È¿Å¾¤«¤é¹ë²÷¤Ë¥´¡¼¥ë¤Ø¤È·è¤áÀÚ¤ê¡¢¥Ø¥ó¥¯¤¬¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢77Ê¬¤Ë°ËÅì¤Ï¸òÂå¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤Ï3¡Ý2¤Ç½ªÎ»¤·¡¢¥Ø¥ó¥¯¤¬¥ê¡¼¥°ÀïÏ¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¼¡Àá¡¢¥Ø¥ó¥¯¤Ï14Æü¤Ë¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¤ÈÂÐÀï¡£¥º¥ë¥Æ¡¦¥ï¥ì¥Ø¥à¤Ï13Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¥ë¡¼¥ô¥§¥ó¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥Ø¥ó¥¯¡¡3¡Ý2¡¡¥º¥ë¥Æ¡¦¥ï¥ì¥Ø¥à
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡2Ê¬¡¡¥¤¥§¥Ã¥Ú¡¦¥¨¥ì¥ó¥Ó¥ã¥¦¡Ê¥º¥ë¥Æ¡¦¥ï¥ì¥Ø¥à¡Ë
1¡Ý1¡¡13Ê¬¡¡¥à¥Ï¥¤¥É¡¦¥µ¥Ç¥£¥¯¡Ê¥Ø¥ó¥¯¡Ë
2¡Ý1¡¡29Ê¬¡¡¥í¥Ó¥ó¡¦¥ß¥ê¥½¥é¡Ê¥Ø¥ó¥¯¡Ë
2¡Ý2¡¡35Ê¬¡¡¥¢¥ó¥È¥ó¡¦¥¿¥ó¥²¡ÊPK¡¿¥º¥ë¥Æ¡¦¥ï¥ì¥Ø¥à¡Ë
3¡Ý2¡¡56Ê¬¡¡¥¶¥«¥ê¥¢¡¦¥¨¥ë¡¦¥ï¥Ç¥£¡Ê¥Ø¥ó¥¯¡Ë
