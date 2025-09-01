ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î¥ô¥é¥Û¥ô¥£¥Ã¥Á¤¬ÃÍÀé¶â¤Î·è¾¡ÃÆ¡ª¡¡¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¥¸¥§¥Î¥¢¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Á³«ËëÏ¢¾¡
¡¡¥»¥ê¥¨AÂè2Àá¤¬8·î31Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¸¥§¥Î¥¢¤È¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Î½éÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ñ¥ë¥Þ¡¦¥«¥ë¥Á¥ç¤È¤Î³«ËëÀá¤ò2¡Ý0¤ÇÀ©¤·¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥»¥ê¥¨A²¦ºÂÃ¥´Ô¤Ø½çÄ´¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¡£·Þ¤¨¤¿º£Àá¤â¥±¥Ê¥ó¡¦¥æ¥ë¥Ç¥£¥º¤é¤¬ÀèÈ¯¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢Á°Àá¤ÎÂà¾ì¤Ë¤è¤ê·ç¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¡¦¥«¥ó¥Ó¥¢¡¼¥¾¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤Ï¡¢¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Þ¥ê¥ª¤¬º¸¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï½øÈ×¤«¤éÙÉ¹³¤·¤¿Å¸³«¤¬Â³¤¡¢¸ß¤¤¤ËÌÜÎ©¤Ã¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»þ´Ö¤¬·Ð²á¡£ºÇ½é¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥¸¥§¥Î¥¢¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢26Ê¬¤ËÃæÈ×¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¥Ð¥ì¥ó¥Æ¥£¥ó¡¦¥«¥ë¥Ü¡¼¥Ë¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤ØÉâ¤µå¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ò¶¡µë¡£Î¢¤Ë¸þ¤±½Ð¤·¤¿¥ß¥«¥¨¥ë¡¦¥¨¥®¥ë¡¦¥¨¥é¡¼¥È¥½¥ó¤¬¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤«¤éº¸Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¤¬¡¢¥·¥å¡¼¥È¤ÏGK¤ÎÀµÌÌ¤ËÈô¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°È¾½ªÈ×¤ËÆþ¤ë¤È¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤¬¹¶Àª¤ò¶¯¤á¡¢41Ê¬¤Ë·èÄêµ¡¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¡£¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÇÁê¼ê¤ò²¡¤·¹þ¤ß¤Ä¤Ä¡¢¥Ö¥ì¡¼¥á¥ë¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤ÇÂÔ¤ÄJ¡¦¥Þ¥ê¥ª¤ËÇÛµë¡£¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç½Ä¤Ë±¿¤Ó¤Ê¤¬¤é¥é¥¤¥óºÝ¤Î¥æ¥ë¥Ç¥£¥º¤Ë·Ò¤®¡¢ºÙ¤«¤¤¥¿¥Ã¥Á¤«¤é¥´¡¼¥ëÁ°¤Ë¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥¯¥í¥¹¤òÁ÷¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ë¥¢¤Ç¥Õ¥§¥Ç¥ê¥³¡¦¥¬¥Ã¥Æ¥£¤¬¹ç¤ï¤»¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òGK¥Ë¥³¥é¡¦¥ì¥¢¡¼¥ê¤¬¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥Ö¡£¥¸¥§¥Î¥¢¤Î¼é¸î¿À¤¬¥Á¡¼¥à¤òµß¤¦¡£
¡¡¤½¤Î2Ê¬¸å¤Ë¤ÏºÆ¤Ó¥æ¥ë¥Ç¥£¥º¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¥¯¥í¥¹¤òÆþ¤ì¡¢Áê¼ê¤Ë¥¯¥ê¥¢¤µ¤ì¤¿¤³¤Ü¤ìµå¤ò¥Ô¥¨¡¼¥ë¡¦¥«¥ë¥ë¤¬¥Ü¥ì¡¼¤ÇÁÀ¤¦¡£¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°¤ËÈô¤ó¤À¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¬¥Ã¥Æ¥£¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¡£º®Àï¤«¤é¥Õ¥¡¡¼¤ËÎ®¤ì¤¿¥Ñ¥¹¤ò¥æ¥ë¥Ç¥£¥º¤¬¼ý¤á¡¢³ÑÅÙ¤Î¾®¤µ¤¤°ÌÃÖ¤Çº¸Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¡£GK¤ËÃÆ¤«¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥Ç¥¤¥ô¥£¥Ã¥É¤¬µÍ¤á¤ë¤¬¡¢¥´¡¼¥ë»ê¶áµ÷Î¥¤«¤éÊü¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¤ÏÏÈ¤Î¾å¤Ë³°¤ì¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤âÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¡¢Î¾¼Ô¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Ë¬¤ì¤º¤Ë½ªÈ×¤Ø¤ÈÆÍÆþ¡£¤½¤ì¤Ç¤â73Ê¬¡¢ÅÓÃæÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¥É¥¥¥·¥ã¥ó¡¦¥ô¥é¥Û¥ô¥£¥Ã¥Á¤¬¥¹¥³¥¢¤òÆ°¤«¤¹¡£¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥³¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¤Î¥¯¥í¥¹¤¬¥Þ¡¼¥«¡¼¤ËÅö¤¿¤ê¡¢¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤Ç¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤ò³ÍÆÀ¡£¥¥Ã¥«¡¼¤òÌ³¤á¤¿¥³¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¤¬º¸Â¤Ç¥¢¥¦¥È¥¹¥¤¥ó¥°¤Î¥¯¥í¥¹¤ò½³¤ê¹þ¤à¤È¡¢GK¼êÁ°¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿¥ô¥é¥Û¥ô¥£¥Ã¥Á¤¬²¼¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é¹ç¤ï¤»¤ë¡£¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç°ï¤é¤·¤¿¥·¥å¡¼¥È¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤¬ÀèÀ©¤·¤¿¡£
¡¡·ë¶É¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤Ï1¡Ý0¤Ç½ªÎ»¤·¡¢¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤¬¥ê¡¼¥°ÀïÏ¢¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¼¡Àá¡¢¥¸¥§¥Î¥¢¤Ï15Æü¤Ë¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¥³¥â¤ÈÂÐÀï¡£¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤Ï13Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¥¤¥ó¥Æ¥ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥¸¥§¥Î¥¢¡¡0¡Ý1¡¡¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡73Ê¬¡¡¥É¥¥¥·¥ã¥ó¡¦¥ô¥é¥Û¥ô¥£¥Ã¥Á¡Ê¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¡Ë
