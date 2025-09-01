◆米大リーグ レッズ７―４カージナルス（３１日、米オハイオ州シンシナティ＝グレートアメリカンボールパーク）

カージナルスのラーズ・ヌートバー外野手（２７）が８月３１日（日本時間９月１日）、敵地・メッツ戦に「１番・左翼」でスタメン出場し、４打数２安打で２試合連続のマルチ安打をマークした。

初回先頭の１打席目は、打ち取られた当たりだったが、三塁後方にポトリと落ちるラッキーな内野安打で出塁。２点の先取点につなげた。１点を追う３回先頭の２打席目は、あとひと伸びで柵越えかという右翼フェン直撃の三塁打。飛距離３７３フィート（約１１４メートル）で、データサイト「Ｂａｓｅｂａｌｌ Ｓａｖａｎｔ」によると、ヤンキースタジアムなど３０球団の本拠地のうち２球場であれば本塁打となる当たりだった。３打席目は中飛、４打席目は空振り三振。チームは逆転負けを喫した。

ヌートバーは８月２２〜２７日（同２３〜２８日）に５試合連続無安打と調子を落としていたが、同２８日（同２９日）の本拠地・パイレーツ戦で６試合ぶりの安打となる３安打を放つと、前日同３０日（同３１日）の敵地・レッズ戦でも２安打をマーク。直近４試合で３度のマルチ安打と調子が上がってきている。