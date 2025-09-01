◆米大リーグ メッツ―マーリンズ（３１日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝シティフィールド）

メッツ・千賀滉大投手（３２）が８月３１日（日本時間９月１日）、本拠地・マーリンズ戦に先発し、５回途中で７５球を投げ、７安打５失点、６奪三振で降板し、８勝目を逃した。９登板連続で白星なしとなった。５イニングのうち、４イングで失点。苦しいマウンドとなった。

初回は１死走者なしから四球と安打で１死一、三塁のピンチを迎えると、４番のロペスに中犠飛を許して先取点を与えた千賀。２回は直球、フォーク、直球で圧巻の３者連続三振を奪って復調の兆しを見せた。

１点ビハインドの３回も三ゴロ、遊ゴロで簡単に２アウト。だが、２番打者の２４歳新人マーシーに右中間への二塁打を浴びると、続くラミレスに、左中間席へ１９号２ランを被弾。甘く入ったスイーパーを捉えられて、打球速度１１１・５マイル（１７９・４キロ）という強烈な打球をはじき返されて、リードを３点に広げられた。

４回も先頭のヒックスに初球の直球を捉えられて左翼線への二塁打を許すと、続くヘルナンデスに右前適時打を浴びてリードは４点となった。５回も立ち直れず先頭のサノヤに初球のカットボールを左翼への二塁打とされると、続くエドワーズの三塁へのバントが内野安打となって三塁手・バティの一塁への悪送球（記録は安打と失策）も重なってさらに１点を追加され、２死一、二塁となってマウンドを降りた。

千賀は６月まで７勝３敗、防御率１・４７でチーム内でもエース格の成績をマークしていたが、６月１２日（同１３日）の本拠地・ナショナルズ戦で一塁のベースカバーに入った際に右太ももを痛めて負傷者リスト（ＩＬ）入り。７月１１日（同１２日）の敵地・ロイヤルズ戦で復帰したが、復帰後はこれで９登板連続で白星なしとなり、防御率も３・０２にまで悪化して３点台に突入した。メッツはワイルドカード枠でのポストシーズン進出へ向けて、負けられない戦いが続いている。