韓国の人気男性グループ・ＢＩＧＢＡＮＧのＤ−ＬＩＴＥ（３６）が３１日、横浜市・ぴあアリーナＭＭでソロツアー「Ｄ−ＬＩＴＥ ２０２５ ＡＳＩＡ ＴＯＵＲ ［Ｄ’ｓ ＷＡＶＥ］ ＩＮ ＪＡＰＡＮ」の神奈川公演最終日を迎えた。

夏休み最終日の横浜で、ファンと最高の思い出を共有した。ライブ冒頭、明るい笑顔で「今日は日曜日。帰り道にビールでも飲みながら帰れば、良い一日になりそうですね。みなさんの選択が後悔にならないように、今日は最高の思い出を作りたい」と呼びかけると、アリーナを埋めたペンライトが揺れた。

自身初となる韓国ソロミニアルバム「Ｄ’ｓ ＷＡＶＥ」を引っ提げたアジアツアーは４月に韓国・ソウルで開幕。日本公演は７月の神戸に続き２都市目で、計４公演で累計３万人を動員となった。この日はミニアルバム楽曲を中心に、ＢＩＧＢＡＮＧのメドレーを含めた全２２曲を披露。圧巻の歌唱力に加え、アンコールではドラムプレーでも魅せた。

日本への深い感謝も示した。本ツアーの日本公演を記念して２７日にリリースされた日本最新曲「Ｕｍｂｒｅｌｌａ（Ｊａｐａｎｅｓｅ ｖｅｒ．）」に加えて、日本ソロデビューアルバム収録のカバー曲「歌うたいのバラッド」を熱唱。ＭＣでは「日本の活動の経験がなければ、Ｄ’ｓＷＡＶＥというアルバムは世に出てこなかった。本当に皆さんのおかげです」としみじみと話した。

さらにはＢＩＧＢＡＮＧでのグループ活動にも「来年は２０周年。みんなそろって過ごせると僕は思います」と含みを持たせたＤ−ＬＩＴＥ。「僕もすごい楽しかった。すごい幸せでした！」と語る表情は、どこまでもまぶしかった。