「妊婦の妻よりも元カノ」を選んだ夫→「何よ！サレ妻のくせに！」不倫相手が自宅に降臨… 妻に告げた衝撃の言葉【作者に聞く】
2024年11月にmamagirlで公開された「サレ妻のくせに！」は、ネット上の不倫エピソードを参考に制作されており、そのリアルさから注目を集めている。今回は、プロット制作を担当したmamagirl編集部の梅田さんと、作画担当のタバタユミさん(@yumint_Illust)にインタビューを行った(後編)。
結婚して1年の妻が、現在第一子を妊娠している。ある日の夜、夫のケンジから「部長と飲みに行く」という連絡があり、妻は帰りを待つ。深夜に帰宅した夫は元気がなく、そのままシャワーを浴びてしまった。
翌朝、スマホを眺めながら食事をする夫に注意すると、「緊急の連絡だ」と弁解する。その日も残業で遅くなり、夕食は不要とのこと。深刻そうな表情で謝る夫に、妻は嫌な予感を抱き始める。
その日の夜、帰宅した夫の顔には大きなあざが。転んでできたというには不自然なあざだった。妻が手当を申し出ると、「自分でやるからもう寝てくれ」と拒否されてしまう。
翌朝、インターホンが鳴りドアを開けると、一人の女性が立っていた。女性は不気味な笑みを浮かべ「はじめまして、…奥様 旦那さんの不倫相手です」と名乗る。妻は、夫が不倫していたことを初めて知り、体の震えが止まらない。
玄関に現れた不倫相手に、夫は驚きを隠せない。不倫相手が元カノで、一度だけ一夜を共にしたと告白する。先日「飲みに行く」と言っていたのも嘘で、その夜は元カノと過ごしていたという。この後、修羅場へと物語は進んでいく。
■リアルな不倫話と、強調された表情
不倫相手が登場するシーンを描いたときの気持ちについて、タバタさんは「不倫相手の勝ち誇った顔を強調して描きました」と話す。不倫相手は夫と別れさせることが目的で家に来ており、そのオチにつながるように意識したそうだ。
取材協力：mamagirl編集部・梅田/タバタユミ(@yumint_Illust)
